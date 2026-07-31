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“E’ un incubo”, l’intervista virale: la cittadina di Ceuta in lacrime

“E’ un incubo”, l’intervista virale: la cittadina di Ceuta in lacrime

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“E’ un incubo”, l’intervista virale: la cittadina di Ceuta in lacrime Adnkronos

(Adnkronos) – “Non ce la facciamo più, siamo abbandonati”. Una donna che vive a Ceuta crolla in lacrime durante un’intervista in tv. E il suo pianto diventa virale nella crisi migratoria che travolge l’exclave spagnola in Africa. In poche ore, tra ieri e oggi, circa 60mila persone sono entrate a Ceuta dal Marocco. Oltre 48mila, segnala il ministero dell’Interno di Madrid, hanno già fatto ritorno in Marocco. 

 

La donna, Rocio Gil, risponde alle domande di una giornalista quando la crisi è ancora in atto. “Sto tremando… Come donna… sono stufa”, dice, mentre alle sue spalle ascoltano di decine di uomini, presumibilmente migranti entrati dal Marocco. “Oggi tocca a Melilla, poi toccherà alle Canarie.. Noi residenti ci sentiamo indifesi, non ho mai visto niente di simile. È una vergogna, non ce la facciamo più… Ci hanno abbandonati”, dice  

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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