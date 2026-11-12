È tedesca l’AI militare europea che sfiderà Palantir

La piattaforma tedesca analizza dati sul campo, individua possibili minacce e prepara informazioni per i sistemi d’arma. Helsing promette controllo europeo e supervisione umana. Restano però aperte le questioni su affidabilità, responsabilità e diritti.

Helsing lancia Clarity: l’IA militare europea sfida Palantir

Le forze armate raccolgono quantità crescenti di dati da satelliti, droni, radar, rapporti e sistemi logistici. L’intelligenza artificiale (AI) può collegare e analizzare queste informazioni in tempi molto più rapidi, riducendo la distanza tra il rilevamento di una possibile minaccia e la decisione su come intervenire. Nel conflitto moderno, dunque, il vantaggio non dipende soltanto da armi e piattaforme, ma anche dal software che organizza i dati e orienta le scelte operative. È in questo spazio che si inserisce Clarity, il nuovo sistema militare presentato da Helsing.

Secondo quanto illustrato nella nota di presentazione, Clarity è una piattaforma software progettata per elaborare in pochi secondi grandi quantità di dati provenienti dal campo di battaglia. L’azienda tedesca la presenta come una “capacità strategica sovrana”, sviluppata in Europa e gestita sull’infrastruttura del cliente. Il lancio la colloca in concorrenza diretta con l’americana Palantir, in particolare con il sistema Maven, già integrato nei processi del Pentagono e della Nato.

Come funziona Clarity

Il software raccoglie informazioni da sensori, satelliti, droni, fonti aperte, rapporti scritti e sistemi militari già in uso. Centinaia di agenti di intelligenza artificiale le esaminano in parallelo, collegano le fonti e cercano di individuare mezzi, strutture e posizioni militari. La piattaforma presenta quindi le possibili minacce a un operatore e prepara i dati richiesti dal sistema d’arma ritenuto più adatto.

“I sistemi autonomi rivestono un ruolo sempre più importante. È quindi fondamentale collegare ciò che viene osservato a ciò che viene colpito. Una capacità così critica deve essere sovrana“, ha dichiarato in una nota Gundbert Scherf, co-CEO e co-fondatore di Helsing.

Secondo Helsing, i modelli sono stati addestrati con dati militari reali, dati sintetici generati dall’intelligenza artificiale e ambienti simulati. La società afferma che Clarity considera una minaccia “solo quando fonti indipendenti concordano e la valutazione raggiunge un livello elevato di affidabilità”. Un operatore deve comunque esaminare le prove, selezionare l’obiettivo e autorizzare ogni passaggio verso un’arma, mentre le decisioni vengono registrate insieme al nome del responsabile (tutto il flusso operativo del celebre modello “Human in the loop”).

Queste garanzie descrivono il funzionamento dichiarato dall’azienda. Al momento del lancio, Helsing non ha indicato clienti o contratti per Clarity, né ha reso pubblici risultati di test indipendenti o dati sulla precisione del sistema. La distanza tra le promesse tecniche e le prestazioni in condizioni operative resta quindi da verificare.

La posta in gioco della sovranità europea

La concorrenza con Palantir non riguarda soltanto chi vende il software più efficace. Per i governi europei, poter usare una piattaforma sviluppata e gestita in Europa può ridurre la dipendenza da fornitori statunitensi in attività sensibili: raccolta e interpretazione dei dati, pianificazione militare e collegamento con i sistemi d’arma.

La società tedesca sostiene che dati, modelli e operazioni restino sotto il controllo del cliente e che Clarity possa integrarsi con sistemi esistenti e armamenti di produttori diversi. Sono caratteristiche importanti in un settore dove cambiare fornitore può essere complesso e costoso, ma la sovranità tecnologica non si esaurisce nella sede dell’azienda o nella proprietà dei server: contano anche chi può modificare il software, verificare i modelli, accedere ai dati e interrompere il servizio.

La supervisione umana non chiude il dibattito

La piattaforma viene presentata come strumento di intelligence e supporto alle decisioni, non come sistema autorizzato a colpire da solo. Tuttavia, quando centinaia di agenti filtrano le informazioni e preparano un obiettivo per l’ingaggio, contribuiscono a definire che cosa i decisori vedono e quanto rapidamente possono agire. La realtà rimane fortemente “mediata” e rappresentata dall’AI.

In una situazione di pressione, la revisione umana può diventare una conferma rapida del risultato prodotto dalla macchina. La presenza di un operatore, da sola, non dimostra che abbia avuto tempo, informazioni e libertà effettiva per contestarlo. Esplode qui il problema della “sovranità cognitiva”, cioè la capacità di una persona, un’istituzione o uno Stato di mantenere controllo su come vengono prodotti, interpretati e usati conoscenza, giudizi e decisioni nell’era dell’AI.

Non si tratta solamente di sostituire Palantir, perché rimane il problema dell’affidabilità dei dati, del rischio di identificazioni errate e dell’attribuzione delle responsabilità in caso di errore. Qui, in particolare, rimane inevasa la domanda più grande: come si ricostruisce la catena delle responsabilità? Si risale la catena di comando, si attribuisce solo all’operatore, al produttore o a chi ha addestrato il modello? In ambito militare, una valutazione sbagliata può avere conseguenze tragicamente irreversibili (come i ‘danni collaterali’ delle guerre che stiamo vivendo in Ucraine, Palestina e Iran). Per questo, tracciabilità e registri delle decisioni sono necessari, ma devono accompagnarsi a verifiche indipendenti e regole chiare.

Non si tratta solo di sostituire Palantir, i rischi per la nostra democrazia rimangono in piedi

La stessa capacità di collegare dati eterogenei solleva interrogativi più ampi quando piattaforme di questo tipo entrano nei settori pubblici e della sicurezza. Affidare funzioni critiche della difesa, della polizia o della sanità a società private crea una dipendenza strutturale costosa e difficile da invertire.

Nel caso specifico di Palantir, le critiche riguardano anche l’orientamento dei suoi vertici, a partire dall’inquietante co-fondatore Peter Thiel, promulgatore di visioni tecnocratiche e apocalittiche, che mettono in discussione i modelli tradizionali della democrazia rappresentativa.

Siamo di fronte a strumenti costruiti per individuare minacce possono estendere le capacità di sorveglianza dello Stato. Senza limiti d’uso, controlli democratici e tutele della privacy, il potere di analizzare informazioni con limitazioni sempre più blande o presentate come rigorose solo sulla carta può incidere pesantemente sui diritti civili. La sfida europea, dunque, non è soltanto costruire un’alternativa alle tecnologie americane (o cinesi), ma stabilire quali tecnologie usare, chi le controlla e quali garanzie democratiche vincolano il loro impiego.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz