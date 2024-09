“E poi il silenzio – il disastro di Rigopiano”, il nuovo podcast in anteprima a partire dal 28 settembre per tutti i lettori di Sky TG24 Insider

Otto episodi, uno al giorno, che saranno disponibili in anteprima a partire dal 28 settembre per tutti i lettori di Sky TG24 Insider, il nuovo spazio editoriale di approfondimento digitale della testata disponibile nell’apposita sezione ‘premium’ del sito skytg24.it,

Sono le 16.49 del 18 gennaio 2017, quando una valanga travolge l’hotel Rigopiano a Farindola, in Abruzzo, radendolo al suolo e uccidendo 29 delle 40 persone che si trovavano al suo interno, intrappolate per ore, tra neve e detriti. Pablo Trincia sceglie di raccontare questo incedibile dramma con ‘E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano’ il nuovo podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media.

Otto episodi, uno al giorno, che saranno disponibili in anteprima a partire dal 28 settembre per tutti i lettori di Sky TG24 Insider, il nuovo spazio editoriale di approfondimento digitale della testata disponibile nell’apposita sezione ‘premium’ del sito skytg24.it, offerto da Sky Extra per i clienti Sky. Dal 14 ottobre il podcast sarà disponibile sul sitoskytg24.it e su tutte le principali piattaforme di streaming. A fine novembre è poi attesa la docuserie Sky Original dedicata al disastro di Rigopiano e sempre narrata da Pablo Trincia.

Dopo l’enorme successo di ‘Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps’, la serie podcast più ascoltata d’Italia e ‘Sangue Loro – Il ragazzo mandato a uccidere’, sulla stagione terroristica che ha investito Roma negli anni ’80, Pablo Trincia torna con una nuova storia, raccontando una grande tragedia collettiva: la valanga che ha mietuto più vittime nella storia del nostro Appennino e la seconda più disastrosa in Europa. Il podcast-inchiesta indaga nella tragedia con un meticoloso lavoro di ricostruzione, esaminando un’immensa mole di materiale raccolto. È scritto da Pablo Trincia con Debora Campanella, creative producer è Audrey Gouband, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi.

La storia, che parte delle ore tragiche dell’incidente, si sviluppa grazie al racconto dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime, tra cui: Francesca Bronzi, estratta viva dopo circa 50 ore; Emira De Acetis, moglie di Roberto Del Rosso, proprietario dell’hotel; Rossella Del Rosso, sorella di Roberto; Pasquale Iannetti, guida alpina e membro della commissione regionale che nel 1992 aveva fatto nascere la legge regionale nota come ‘Carta valanga’ prima nel suo genere in Italia ma mai applicata fino al 2021, 4 anni dopo la tragedia di Rigopiano; Giampaolo Matrone, estratto vivo da sotto le macerie il 21 gennaio 2017, dopo 62 ore; Giampiero Parete, il primo a chiamare i soccorsi alle ore 17:08 senza essere creduto nell’immediato; Fabio Salzetta, manutentore dell’hotel, sopravvissuto perché fuori dalla struttura e Marco De Felici e Fabio Tabanella, del Comando dei Vigili del Fuoco;

Il podcast è arricchito da testimonianze inedite e audio, condivisi proprio dalle famiglie coinvolte nella tragedia, così come fondamentali si sono rivelate le testimonianze e i materiali d’archivio dei soccorritori e gli atti processuali, per offrire un contributo di verità all’opinione pubblica su una vicenda che appare, ancora oggi, inspiegabile. È stata una tragica fatalità, oppure quelle persone non dovevano trovarsi lì? Perché nessuno ha liberato dalla neve la loro unica via di fuga? Molte cose non hanno funzionato, e non solo quel giorno. Per questo i sopravvissuti e i parenti delle vittime ancora oggi lottano perché sia fatta luce sulla verità.

