E’ online l’agenda della terza edizione di “5G Italy – The Global Meeting in Rome“, la conferenza internazionale promossa dal CNIT, che si terrà a Roma nei giorni 1-2-3 dicembre 2020.

La prima edizione è stata dedicata alle “Sperimentazioni”, la seconda alle “Possibili applicazioni”, questa terza alla “Realizzazione” della rete 5G.

Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso e della necessità di rilancio dell’economia italiana si parlerà anche di “5G e Recovery Fund” (NextGenerationEU), un’opportunità di crescita legata alla nostra capacità di produrre progetti innovativi e di realizzare nuovi servizi mobili abilitanti, su una infrastruttura che dovrà inevitabilmente essere potenziata.

Per seguire gratuitamente la conferenza 5G Italy e ricevere il link per lo streaming è necessario registrarsi qui.

I contenuti della precedenti edizioni della conferenza sono disponibili sul sito 5Gitaly.eu.

Promosso da:

Il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, https://www.cnit.it/), ente non-profit riconosciuto dal MIUR, svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ampio settore dell’ICT. Il CNIT consorzia 37 università pubbliche e dispone di 6 propri Laboratori Nazionali. Al CNIT afferiscono oltre 1300 professori e ricercatori. Il CNIT ha attualmente 124 progetti attivi: nazionali, regionali, europei, extraeuropei (USA, Cina, Corea del Sud, Taiwan, India, Israele), da enti sovranazionali (EDA, ESA, ETSI e NATO) e da commesse private. Nel programma europeo H2020 il CNIT ha ottenuto 57 progetti e ne ha coordinato 14. L’attività di trasferimento dell’innovazione generata dal sistema universitario verso le aziende costituisce una missione prioritaria del CNIT. Il CNIT lavora per facilitare la cooperazione tra le università consorziate e per promuovere collaborazioni tra le stesse università ed altri enti di ricerca ed industrie nazionali ed estere, con particolare attenzione alla definizione, alla promozione e alla realizzazione di progetti innovativi e di dimensioni rilevanti.Il CNIT è attivo in molti aspetti legati al 5G: i) partecipa a e coordina diversi progetti EU H2020 su 5G e relative applicazioni, tra cui veicoli autonomi, sistemi intelligenti di trasporto e telemedicina; ii) è membro della 5GPPP (https://5g-ppp.eu/); iii) partecipa alla sperimentazione MISE 5G nell’area metropolitana di Milano.