E’ online il programma di ‘5G Italy – The Global Meeting in Rome’. 3-4-5 dicembre 2019

È online il programma di “5G Italy – The Global Meeting in Rome“, che si terrà a Roma il 3-4-5 dicembre 2019 presso l’Auditorium del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

La seconda Conferenza vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, imprese e università nazionali e internazionali e affronterà le tematiche principiali legate allo sviluppo del 5G in Italia, in Europa e nel mondo.

PROGRAMMA

3 DICEMBRE 2019

08:30 – 09:15

Registrazioni e welcome coffee

09:15 – 09:30

Saluti istituzionali

09:30 – 10:00

Interventi di apertura

10:00 – 11:00

La Ricerca sulle applicazioni del 5G come vettore di crescita economica

11:00 – 12:00

Quale business model per il 5G in Europa: Wholesale only o co-investment?

12:00 – 13:30

Onde elettromagnetiche. Il 5G fa male alla salute?

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:00

La sicurezza delle reti: proteggere persone e cose

15:00 – 16:00

Energia, smart grid e sostenibilità

16:00 – 17:00

L’Intelligenza Artificiale: tra crescita economica e prospettiva etica

17:00 – 18:00

Gli OTT e il 5G

4 DICEMBRE 2019

08:30 – 09:30

Registrazioni e welcome coffee

09:30 – 10:30

Le smart city: motore di crescita dell’economia e nuova piattaforma del vivere comune

10:30 – 11:30

Trasporti intelligenti: smart mobility, strade e auto a guida autonoma

11:30 – 12:30

Salute digitale: un modo nuovo di guardare al benessere della persona

12:30 – 13:30

5G for 5 cities: esperienze dal mondo

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:30

Industria 4.0: come cambiano lavoro, competenze, processi

15:30 – 16:30

Media ed Entertainment nell’era del 5G

16:30 – 17:00

Smart Turismo e reti ultraveloci

17:00 – 18:00

5G e sport

5 DICEMBRE 2019

08:30 – 09:30

Registrazioni e welcome coffee

09:30 – 10:30

Il Cloud Computing nell’era del 5G

10:30 – 11:30

Sovranità digitale e cybercrime

11:30 – 12:00

L’IoT e la protezione dei dati personali

12:00 – 13:00

Oltre il 5G: la prospettiva del 6G

13:00 – 13:30 Interventi conclusivi

I contenuti della scorsa edizione della Conferenza sono disponibili nella sezione Edizione 2018 del sito dove è possibile consultare: l’Agenda, le biografie dei 106 Speaker nazionali ed internazionali, gli sponsor, tutti i video (video reportage, video interventi, video interviste) e molto altro.5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) e organizzato da Supercom in collaborazione con Key4biz

Il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), ente non-profit fondato nel 1995 e riconosciuto dal MIUR, svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ICT.Il CNIT consorzia 37 Università italiane, a cui si aggiungono 4 Laboratori Nazionali, gestiti in proprio, e 6 unità di ricerca presso il CNR. Nel CNIT operano più di 100 ricercatori e tecnici, cui si aggiungono circa 1300 docenti e ricercatori appartenenti alle università consorziate. Il CNIT ha coordinato e/o partecipato a centinaia di progetti di ricerca nazionali ed internazionali con ottimi risultati. Nel programma europeo H2020 il CNIT ha ottenuto 41 progetti e ne coordina 10. Nei primi 6 mesi del 2018 il CNIT ha acquisito 8 progetti EU, classificandosi al primo posto per tre di essi, su argomenti di 5G. L’attività di trasferimento dell’innovazione generata dal sistema universitario verso le aziende costituisce una missione prioritaria del CNIT.

Per informazioni: eventi@supercom.it – 06 85304317