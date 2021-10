Il provider energetico tedesco E.ON ha annunciato che intende convertire i suoi pali dell’energia elettrica presenti in Germania in tralicci per una rete 4G e 5G. La società, già presente nel mercato della fibra con la sua filiale e.discom, sta progettando di usare la sua infrastruttura esistente fatta di più di 100mila pali a medio e alto voltaggio anche come tralicci per la trasmissione radio.

Nel quadro del progetto ci sono anche i lastrici solari e i tetti delle abitazioni dove E.ON è presente e i terreni di proprietà.

Dove la conversione sarà possibile per ragioni tecniche, si procederà con la realizzazione ex novo di tralicci per il wireless.

A questo scopo è stata costituita una filiale, si chiama E.ON TowerCo, con l’obiettivo di supervedere a questo progetto che prevede una serie di test pilota lungo le autostrade e le reti ferroviarie, per migliorare il servizio lungo le vie di comunicazione.

I primi progetti sono attesi all’inizio del 2022, con diverse compagnie e telco interessate.

L’obiettivo di E.ON, come detto, è migliorare la copertura mobile nel paese sfruttando l’infrastruttura energetica esistente in primo luogo per risolvere il problema delle aree bianche in modo economico. In questo senso, combinare i pali della lice con le antenne mobili rappresenta certamente un’ottimizzazione non indifferente sul fronte dei costi, soprattutto nelle aree rurali del paese.

Uno dei vantaggi, dal punto di vista normativo, è che l’uso di piloni e tralicci esistenti prevede un più rapido iter per ottenere i permessi per il 4G e il 5G.