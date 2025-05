E-metanolo “made” in Danimarca. Inaugurato a Kassø il primo impianto al mondo su scala industriale

Inaugurato in Danimarca il primo impianto su scala industriale al mondo di e-metanolo. Situata a Kassø, l'infrastruttura rappresenta una pietra miliare per la transizione energetica del settore trasporti.

Un passo storico per la transizione energetica globale: è stato ufficialmente inaugurato a Aabenraa, in Danimarca, il Kassø e-methanol facility, il primo impianto su scala commerciale al mondo dedicato alla produzione di e-metanolo interamente alimentato da fonti rinnovabili.

Il progetto, sviluppato da European Energy in collaborazione con Mitsui & Co., segna una svolta concreta nell’adozione di carburanti alternativi e sostenibili per settori difficili da elettrificare, come quello marittimo, chimico e della plastica.

Un impianto pionieristico per decarbonizzare i settori “hard-to-abate”

Con una capacità produttiva annua di 42.000 tonnellate di e-metanolo, l’impianto di Kassø è alimentato dall’energia generata dal vicino Kassø Solar Park (304 MW), il più grande parco solare dell’Europa settentrionale. Grazie alla combinazione di idrogeno verde prodotto in loco e CO₂ biogenica, il carburante prodotto ha un’impronta di carbonio ridotta fino al 97% rispetto al metanolo fossile tradizionale.

“Questo è un grande passo avanti per portare le tecnologie Power-to-X nel mondo reale. È energia rinnovabile in azione, che trasforma il modo in cui utilizziamo l’elettricità”, ha dichiarato Knud Erik Andersen, CEO di European Energy.

Partner d’eccezione: Maersk, LEGO e Novo Nordisk

Tra i principali acquirenti di e-metanolo figurano nomi di primo piano come A.P. Moller – Maersk, LEGO Group e Novo Nordisk, che puntano a ridurre la propria impronta carbonica adottando soluzioni innovative e a basse emissioni.

Maersk impiegherà il carburante per alimentare Laura Mærsk , la prima portacontainer al mondo operativa con metanolo.

impiegherà il carburante per alimentare , la prima portacontainer al mondo operativa con metanolo. LEGO userà l’e-metanolo per produrre elementi selezionati – come assi e connettori – in linea con i suoi obiettivi di sostenibilità senza compromessi su qualità e sicurezza.

userà l’e-metanolo per produrre elementi selezionati – come assi e connettori – in linea con i suoi obiettivi di sostenibilità senza compromessi su qualità e sicurezza. Novo Nordisk lo impiegherà nei suoi processi industriali, per ridurre l’impatto ambientale della catena di fornitura.

“Questo progetto pionieristico dimostra il valore della collaborazione internazionale per ridurre le emissioni nei settori difficili da decarbonizzare”, ha affermato Takashi Furutani, Senior Executive Managing Officer di Mitsui & Co.

Una sinergia globale per la transizione energetica

La joint venture tra European Energy (51%) e Mitsui & Co. (49%) rappresenta un modello vincente di cooperazione pubblico-privata in ottica di transizione energetica globale. L’obiettivo comune è promuovere la diffusione di soluzioni Power-to-X su scala industriale, aprendo nuove strade alla produzione di combustibili alternativi a basse emissioni.

“Siamo entusiasti di ricevere il primo carico di e-metanolo da Kassø: è un momento fondamentale per i nostri sforzi di decarbonizzazione del settore marittimo”, ha dichiarato Rabab Raafat Boulos, COO di Maersk.

“Questo materiale ci permette di offrire prodotti più sostenibili, mantenendo gli standard di qualità LEGO”, ha aggiunto Carsten Rasmussen, Chief Operations Officer del LEGO Group.

“Un passo concreto nella decarbonizzazione della nostra supply chain”, ha commentato Dorethe Nielsen, VP per la strategia ambientale di Novo Nordisk.

Un modello per il futuro dell’energia

L’impianto di Kassø non è solo un traguardo tecnologico, ma un simbolo della transizione energetica in atto. Dimostra che le soluzioni a basse emissioni non solo sono possibili, ma già operative. In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, questo progetto è destinato a diventare un punto di riferimento per la produzione di carburanti sintetici verdi e un esempio concreto di cooperazione industriale per il clima.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz