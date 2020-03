Ecco cosa offre 'Scuolabook', in "un ambiente sicuro e sotto il proprio controllo", la piattaforma di e-Learning di Olivetti messa a disposizione in modo gratuito per docenti e studenti.

Nonostante per il Coronavirus le attività didattiche “offline” siano sospese fino al 3 aprile, la scuola non si ferma. Può andare avanti lo stesso grazie alle piattaforme di e-Learning, come ‘Scuolabook’ di Olivetti (partecipata al 100% da TIM) messa a disposizione, gratuitamente, per i docenti e studenti.

Olivetti, accesso gratuito alla piattaforma ‘Scuolabook’

Ecco cosa offre Scuolabook, in un “ambiente protetto e sotto controllo”, spiega questo video:

Ecco le domande e risposte più frequenti su Scuolabook: https://www.scuolabook.it/network/faq/