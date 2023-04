E-Distribuzione sull’App Io per il filo diretto con i clienti

Attraverso l'app IO sarà possibile ricevere avvisi da E-Distribuzione in relazione alla gestione della propria fornitura elettrica.

E-Distribuzione è il primo distributore di energia elettrica ad aver scelto di integrarsi a IO, l’app dei servizi pubblici, sviluppata e gestita da PagoPA S.p.A.: in questo modo, la società che fa parte del Gruppo Enel amplia i servizi a disposizione dei clienti allacciati alla propria rete e semplifica le comunicazioni e il contatto diretto con loro.

“La presenza di E-Distribuzione sull’app IO testimonia ancora una volta la nostra attenzione alla qualità del servizio in ogni suo aspetto e la volontà di intercettare le nuove esigenze dei cittadini, oggi sempre più propensi a una comunicazione digitale, personalizzata e a portata di smartphone”, dichiara Vincenzo Ranieri, AD di E-Distribuzione, “La sostenibilità, la costante innovazione dei processi e una relazione con i clienti all’insegna dell’inclusività e dell’accessibilità sono da sempre i pilastri del nostro modello di business: la nostra adesione all’app dei servizi pubblici ne è un’ulteriore conferma”.

“La scelta di E-Distribuzione di veicolare un servizio così rilevante tramite IO ci conferma il valore dell’app: un asset strategico per la digitalizzazione del Paese, in grado di assicurare a milioni di persone un accesso diretto e semplificato ai servizi di pubblica utilità, offrendo capillarmente sul territorio un canale di comunicazione con i cittadini moderno, sicuro e conveniente”, commenta Alessandro Moricca, Amministratore Unico di PagoPA S.p.A. “Siamo entusiasti di questa collaborazione che sancisce una sinergia orientata a generare benefici concreti grazie all’app IO, sempre più presente nella quotidianità degli italiani”.

L’app IO, sviluppata e gestita da PagoPA S.p.A., ha superato i 33 milioni di download e viene utilizzata ogni mese da una media di 6 milioni di persone che compiono operazioni relative agli oltre 190mila servizi fruibili tramite l’app.

Il primo servizio che E-Distribuzione metterà a disposizione dei suoi clienti che hanno scaricato app IO consentirà loro di essere avvisati in occasione di lavori programmati che interesseranno la propria fornitura, vale a dire interventi necessari per garantire la continuità e migliorare la qualità del servizio elettrico. La comunicazione arriverà direttamente sull’app IO ai clienti interessati dai lavori, indicando anche i tempi di ripristino. Tale canale di comunicazione andrà a integrare le modalità di preavviso tradizionali attualmente previste dalla normativa e regolamentazione applicabili, come l’affissione cartacea.

Nei prossimi mesi il catalogo dei servizi di E-Distribuzione su IO sarà ulteriormente ampliato, nell’ottica di garantire un’esperienza di contatto sempre più semplice e integrata.