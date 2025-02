Rubrica settimanale SosTech, frutto della collaborazione tra Key4biz e SosTariffe. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui..

Secondo il report E-commerce Apps and Brand Market Insights 2024 di Sensor Tower, i download globali delle app di e-commerce hanno raggiunto i 6,5 miliardi nel 2024, per una crescita del 5,6% rispetto all’anno precedente. La distribuzione delle installazioni nei dati rilevati conferma il predominio di Android come sistema operativo, visto che il 63% dei download provenienti da Google Play.

L’aumento complessivo dei download dal 2019 (+51% in cinque anni) è il risultato di diversi fattori: una maggiore penetrazione della connettività mobile nei mercati emergenti, la continua espansione delle piattaforme di shopping internazionali e l’efficacia delle strategie pubblicitarie digitali adottate dai principali operatori del settore. Temu, in particolare, ha consolidato la sua posizione con un’espansione aggressiva, contribuendo in maniera più che significativa all’incremento complessivo delle installazioni di nuove app nel 2024. Dal canto loro, le piattaforme di e-commerce tradizionali hanno cercato di rispondere a questa crescita intensificando gli investimenti in esperienza utente, logistica e pubblicità, con un’attenzione speciale all’ottimizzazione delle loro app per fidelizzare gli utenti e migliorare i tassi di conversione.

I mercati in espansione: America Latina, Sud-Est asiatico e Giappone

L’anno scorso, sono stati i mercati emergenti a far registrare le crescite più cospicue nel settore delle app di e-commerce. Secondo il report, l’America Latina ha visto un incremento del 26% nei download, riuscendo a raggiungere poco più di un miliardo di installazioni (1,04). Il risultato è stato trainato dall’espansione di Temu in Brasile e Colombia e dalla continua crescita di Mercado Libre, che rimane la piattaforma dominante nella regione.

Parallelamente, il Sud-Est asiatico ha segnato un aumento del 20% nei download, con Indonesia e Filippine a ricoprire il ruolo di principali motori di crescita. Shopee e Lazada continuano a rafforzare la loro presenza, il tutto mentre nuove piattaforme locali stanno emergendo con modelli di vendita innovativi. Infine il Giappone, che pur essendo un mercato consolidato, ha visto un tasso di crescita simile (+20%), grazie soprattutto all’app Matsukiyo Cocokara, lanciata nel gennaio 2024. Questa applicazione, nata dalla fusione tra le catene di drugstore Matsumotokiyoshi e Cocokara Fine, ha rapidamente scalato le classifiche: la miglior dimostrazione possibile di come la digitalizzazione del commercio al dettaglio stia trasformando anche i settori tradizionali.

Il dominio di Temu nel mercato globale

Senza sorprendere nessuno, Temu si è affermata come l’app di e-commerce più scaricata al mondo, e ora guida sia la classifica globale dei download che quella della crescita. Le installazioni dell’app con la “ruota della fortuna” sono aumentate del 69% rispetto all’anno precedente, fino a quota 550 milioni nel solo 2024 e avvicinandosi ai 900 milioni di download complessivi dalla sua nascita.

L’espansione di Temu è stata particolarmente aggressiva: l’app ha conquistato il primo posto nelle classifiche di download in oltre 40 paesi, consolidando la propria presenza in America Latina, Europa e Sud-Est Asiatico. Il successo si deve a una strategia basata su prezzi estremamente competitivi, offerte a tempo limitato e un massiccio investimento in pubblicità digitale. Inoltre il modello di acquisto incentivato—con premi e sconti per chi invita nuovi utenti—ha generato un effetto virale che ha ulteriormente spinto la crescita.

A differenza di altri giganti dell’e-commerce, Temu ha puntato su un modello di vendita incentrato sulla spedizione diretta dai produttori cinesi ai consumatori globali, riducendo i costi e sfidando piattaforme più radicate; tale strategia, seppur vincente nel breve termine, potrebbe però incontrare ostacoli normativi in alcuni mercati, dove le autorità stanno iniziando a monitorare più da vicino le pratiche commerciali delle piattaforme low-cost (il riferimento d’obbligo è alle politiche daziarie che gli Stati Uniti del secondo mandato di Donald Trump stanno studiando). Per conoscere le offerte di telefonia mobile più convenienti per utilizzare Temu e altre app di e-commerce sul proprio cellulare, il comparatore di SOSTariffe.it fornisce come sempre un riferimento rapido ed efficace.

La crescita delle app di e-commerce in Cina

Il mercato cinese delle app di e-commerce ha mostrato una crescita notevole delle piattaforme orientate al risparmio. Secondo Sensor Tower, l’app con il tasso di crescita più alto nel 2024 è stata Alibaba (1688), il servizio di acquisto all’ingrosso del gruppo Alibaba, che ha raccolto un aumento del 72% nei download e del 76% negli utenti attivi mensili (MAUs).

Oltre alle piattaforme B2B, il mercato cinese si è distinto per un incremento notevole nel settore del second-hand commerce. Le app Xianyu e Zhuanzhuan – specializzate nella compravendita di beni usati – hanno rispettivamente goduto di un aumento del 28% e del 13% nei download. Si può parlare di un vero cambio di mentalità nei consumatori cinesi, sempre più propensi a optare per l’acquisto di prodotti di seconda mano, sia per ragioni economiche che ambientali.

Anche le piattaforme tradizionali hanno beneficiato di queste dinamiche: JD.com, che ha ottenuto il supporto statale per la vendita di prodotti sovvenzionati, ha segnato un aumento del 12% nei download e del 16% nei MAUs. Infine, la crescente popolarità della cosiddetta Guzi Economy—ossia il mercato dei beni da collezione—ha portato alla rapida ascesa dell’app Kulechaowan entrata nella top 10 per crescita di download nel 2024.

Tendenze pubblicitarie e strategie di marketing

Oltre alla crescita dei download, il report ha evidenziato come i grandi brand dell’e-commerce abbiano intensificato gli investimenti in pubblicità digitale nel 2024. Le piattaforme più aggressive in termini di spesa pubblicitaria sono state Temu, Shein e Alibaba, che hanno scelto le campagne multicanale per rafforzare la propria presenza globale. I social media, naturalmente, si sono confermati il canale pubblicitario dominante, con TikTok, Facebook e Instagram tra le piattaforme più utilizzate per la promozione di prodotti e offerte: le strategie di marketing basate sugli short-form videos hanno mostrato la consueta efficacia, grazie alla possibilità di sfruttare l’algoritmo delle piattaforme per raggiungere un pubblico ben targettizzato e incentivare gli acquisti impulsivi, quelli davvero “irresistibili” che ci spingono a fare clic quasi prima di rendercene conto.

Oltre ai social, la search advertising su Google e su marketplace come Amazon è stata cruciale per intercettare gli utenti con alta intenzione d’acquisto, e anche l’influencer marketing ha continuato a crescere, con brand come Shein e Temu che hanno collaborato con vari creator per generare contenuti sponsorizzati e rafforzare la fiducia dei consumatori.

