Key4biz. Come nasce Dyamer e perché potrebbe essere utile per il ‘dopo di noi’?

Andrea Pernarcic. Nasce da un’esigenza personale e non come un prodotto business. Precisamente l’idea mi è venuta nel 2015, dopo un brutto incidente stradale, in cui ho rischiato di perdere la vita. Da quel momento un pensiero si è fatto costante “E se fosse successo? Cosa avrei lasciato ai miei quattro figli? Cosa sarebbe rimasto nei loro ricordi?”. In quel momento avrei voluto lasciare loro (che erano piccoli) qualcosa di più di un testamento. Avrei voluto lasciare una, dieci, mille storie che avessero un significato. Così ho pensato di dar vita a un sistema di video messaggi, dedicati ad ognuno di loro da vedere in precisi momenti della loro vita, nel caso in cui non ci fossi più stato.

Key4biz. Dopo 4 anni dall’idea è nato Dyamer e il 19 settembre sarà possibile scaricare l’app. Come funzionerà?

Andrea Pernarcic. Ad aprile 2018 siamo riusciti a completare la tecnologia abilitante per Dyamer e così il 19 settembre, giorno di San Gennaro in onore del nostro programmatore di origini napoletane, sarà possibile scaricare l’applicazione e poi acquistare dei servizi a pagamento. Tra questi, la possibilità per chi è interessato, dopo la morte, di dedicare video ai suoi figli, ai suoi cari, alle persone che ama o a legare uno o più video ad un evento, come nascita, compleanno, battesimo, matrimonio, laurea può memorizzare sulla nostra piattaforma fino a 250 videomessaggi da tre minuti, 10 geolocalizzati sul territorio italiano. E sarà possibile archiviare anche foto, audio e messaggi di testo.

Key4biz. Come e quando sarà possibile vedere, leggere e ascoltare questi ricordi ‘eterni’?

Andrea Pernarcic. Chi sceglie il nostro servizio può andare poi nei negozi convenzionati con Dyamer per acquistare un “sensore”, una gemma colorata, che consente ai cari di visualizzare i video, foto e audio su smartphone, tablet e PC. Puoi fare in modo che il Dyamer, “la cassaforte dei ricordi”, un oggetto di piccole dimensioni, venga posizionato sulla tua lapide, così che quando un parente verrà a trovarti, riceverà un nuovo video, di saluto, di conforto. Puoi scegliere di rilasciare un video a settimana, quando la persona cara verrà a trovarti. E tutto questo lo definisci tu.

Key4biz. Come si sblocca e si vede il video?

Andrea Pernarcic. Quando la persona a cui hai dedicato il video si avvicina al Dyamer posizionato sulla lapide e flaggherà nella App Dyamer l’evento che si è verificato, sbloccherà una slot di video da te programmati e potrà vederli sullo smartphone: è come una chiave elettronica che sblocca i videomessaggi dedicati solo a determinate persone.

Key4biz. Dyamer è utilizzabile anche in altri contesti?

Andrea Pernarcic. È possibile anche lasciare nella App Dyamer del denaro e puoi programmare dei regali, il sistema analizzerà i big data. Puoi geolocalizzare uno o più video, la persona riceverà un messaggio che la invita a recarsi in un luogo in un giorno ed in un’ora specifica, poi quando raggiungerà la località, il messaggio si schiuderà. Per esempio il messaggio potrebbe essere: “Laura vai alla punta del Molo Audace a Trieste al tramonto”. E solo in questo posto, all’ora e data indicati sarà possibile vedere o ascolare il messaggio, che potrebbe essere romantico.

Key4biz. Per questi momenti romantici avete pensato all’eco-lucchetto, che cos’è?

Andrea Pernarcic. È un lucchetto per gli innamorati, puoi agganciarlo dove si vuole, sui ponti, su un albero, sul balcone di Giulietta a Verona o a ponte Milvio a Roma e si potrà depositare all’interno un video messaggio che si visualizzerà sullo smartphone della persona a cui è stato dedicato solo quando si sarà avvicinata al lucchetto, che essendo realizzato con estratto di mais e patate, dopo 6 mesi non lascia tracce nell’ambiente.



Key4biz. Come vengono protetti tutti questi dati sensibili?

Andrea Pernarcic. La piattaforma ha 4 sistemi di crittografia.

Key4biz. Avete pensato anche a videoracconti per gli animali?

Andrea Pernarcic. Sì, la stessa modalità applicata al nostro cane o gatto. Videoracconti visibili sempre anche quando i nostri animali da compagnia non ci saranno più. Pensate ai bimbi che nei primi anni di vista crescono insieme a un animale domestico, poi il cane o gatto non c’è più e quando i bambini diventano grandi vagamente li ricordano: con la nostra piattaforma sarà sempre possibile vedere i video realizzati in compagnia degli animali.

Key4biz. Con Dyamer è possibile anche il testamento olografo digitale?

Andrea Pernarcic. Dyamer offrirà anche uno strumento per realizzare un testamento olografo online. Abbiamo costituito un brevetto con lo studio Cannella Camaiora di Milano. Il nostro video tutorial guiderà l’utente a scrivere nella compilazione manuale del documento, a scannerizzarlo con lo smartphone. Lo depositerà, e verrà certificata la data di deposito attraverso il sistema Proofy®, potrà registrarne diversi in successione temporale, in base alle sue esigenze. Una volta registrato, sceglierà dalla rubrica 5 nomi di persone che saranno i suoi successori testamentari. Quest’ultimi riceveranno la copia in Pdf dell’originale, quando la persona non sarà più in vita. Sarà possibile indicare anche dove si trova la copia originale. Questo sistema certificato, ha la durata di 5 anni, e si potrà rinnovare a scadenza. Così non servirà più andare fisicamente dal notaio, con un grande risparmio economico.