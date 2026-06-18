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Durigon: “Governo sta dando risposte al problema del calo demografico”

Durigon: “Governo sta dando risposte al problema del calo demografico”

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Durigon: “Governo sta dando risposte al problema del calo demografico” Adnkronos

(Adnkronos) – “Questo governo sta intervenendo sul cambiamento demografico e lo sta facendo con interventi che cercano di accrescere il numero delle famiglie e con un piano casa. Non solo: sono state date risposte sulla previdenza complementare, sul futuro che passa da un innalzamento dell’età, sul salario pensionistico. La demografia condiziona la società perché l’innalzamento dell’età pone rimedi diversi rispetto a quelli che noi abbiamo oggi; ma c’è un mondo che cambia velocemente anche grazie all’Intelligenza artificiale e quindi le necessità dei giovani che entrano nel mondo del lavoro con un accompagnamento di flessibilità in uscita da parte di chi è più anziano. Questo sarà un tema fondamentale nella prossima finanziaria”. Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, in occasione della VI edizione dell’appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo “La demografia cambia la società”. 

economia

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Redazione Key4biz

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