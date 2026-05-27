Duilio (Sky): “Inclusione valore chiave per chi vive di creatività”

“Gli Sky Inclusion Days crescono ogni anno e valorizzano un impegno che Sky non ha mai smesso di sostenere”

“Per un’azienda come Sky che vive di creatività, contenuti e punti di vista diversi, l’inclusione e la diversità hanno un valore particolare. Non a caso ce ne siamo sempre occupati e non abbiamo mai smesso di farlo. Per questo è una grande soddisfazione vedere gli Sky Inclusion Days crescere anno dopo anno. La forza di questo evento sta nella sua capacità di parlare di questi temi non attraverso principi astratti, ma partendo dalle storie delle persone. Così l’inclusione diventa qualcosa di concreto, capace di creare valore per le persone e per le comunità”, ha dichiarato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia.

Oggi, numerosi ospiti hanno animato la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze. L’edizione 2026 si è svolta presso lo Sky Campus, la nuova sede milanese dell’azienda.

L’iniziativa, si legge in una nota, si propone di raccontare le diverse sfumature della società attraverso le persone e le loro storie, accomunate quest’anno dal tema della fiducia, un valore sempre più rilevante nella vita quotidiana.

Riflettere su questo tema significa interrogarsi sui legami che uniscono le persone e sul ruolo che la fiducia gioca nel rafforzare le relazioni e costruire una società più inclusiva.

Il programma, aggiornato in tempo reale, e tutte le informazioni per registrarsi e partecipare gratuitamente sono disponibili su inclusiondays.sky.it.

I saluti di benvenuto sono stati affidati a Sarah Varetto, Evp Communications, Inclusion and Bigger Picture, Sky Italia, insieme a Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, e Maurizio Borgo, Presidente dell’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.

La diretta della manifestazione sul canale 501 – Sky Tg24 Primo Piano – e sul canale 257 di Sky Sport HD, il tutto anche in streaming su skytg24.it e sul canale Youtube di Sky.

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