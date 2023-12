Dsa, la Commissione Ue vigila anche su Pornhub

La Commissione Europea ha deciso di inserire altre tre grandi piattaforme online tra le Vlop, le grandi piattaforme che hanno obblighi speciali in base al Digital Services Act (DSA). Sono 3 piattaforme attive nella pornografia: Pornhub, Stripchat e XVideos.

Vestager: “Sono Vlop, ecco i contenuti che devono combattere”

“33,5 miliardi di visite su Pornhub nel 2018. Il quadruplo di quanti siamo su questa Terra. Pornhub, Stripchat e XVideos hanno un’enorme responsabilità. In quanto Vlop ai sensi del Dsa devono: combattere i contenuti illegali, ad esempio abusi sessuali su minori/porno e deepfake; proteggere i bambini, ad esempio con la verifica dell’età dei protagonisti dei video postati”, ha commentato la vicepresidente della Commissione Ue e commissaria all’Antitrust Margrethe Vestager, che è ritornata nel suo ruolo, dopo la mancata nomina alla presidenza della Banca Europei per gli investimenti.

Se su queste tre piattaforme la Commissione Ue inizia da ora a vigilare, su X ha già avviato un procedimento formale per diverse violazione proprio in n base al Digital Services Act (DSA) in ambiti legati alla gestione dei rischi, alla moderazione dei contenuti, alla trasparenza della pubblicità e all’accesso ai dati per i ricercatori.

Ecco tutte le piattaforme obbligate a rispettare il DSA

Very Large Online Platforms:

Alibaba AliExpress

Amazon Store

Apple AppStore

Booking.com

Facebook

Google Play

Google Maps

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter

Wikipedia

YouTube

Zalando

Motori di ricerca