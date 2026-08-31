DSA, ChatGPT è il primo chatbot AI sottoposto a regole di sicurezza Ue più stringenti

ChatGPT è il primo chatbot di AI sottoposto al regime speciale di sicurezza che Bruxelles ha riservato alle piattaforme più grandi, con più di 45 milioni di utenti.

ChatGPT dovrà sottoporsi a norme di sicurezza più severe a partire da oggi nella Ue, dal momento che insieme a i siti Reddit e Roblox è stato inserito nella lista dei 30 grandi player digitali soggetti a particolari attenzioni da parte di Bruxelles. Di fatto, ChatGPT è il primo chatbot AI ad essere inserito nel novero dei servizi digitali “most wanted” in Europa accanto a big del calibro di Google, X, WhatsApp, Zalando, Microsoft, TikTok ecc.

Bruxelles ha dunque designato questi tre player nella lista delle “very large online platforms”, un’etichetta che prevede obblighi aggiuntivi sul fronte della sicurezza.

Virkkunen: “Standard sicurezza più elevati”

“ChatGPT, Reddit e Roblox saranno ora soggetti a standard di controllo e responsabilità più elevati nell’Unione Europea, in linea con il loro grande impatto sui nostri cittadini e sulla società”, ha detto Henna Virkkunen, commissaria europea alla Sovranità Digitale.

La definizione di “grandi” si applica alle piattaforme e ai motori di ricerca con oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nei 27 Stati membri, una soglia che ChatGPT, Reddit e Roblox hanno dichiarato alla Commissione.

Le tre aziende hanno ora quattro mesi di tempo per conformarsi agli obblighi aggiuntivi previsti dal Digital Services Act (DSA), una legge sui contenuti che rappresenta un’arma fondamentale nell’arsenale giuridico che l’UE ha impiegato negli ultimi anni per tenere a freno le grandi aziende tecnologiche.

Nuovi obblighi

Tra questi obblighi figurano “la valutazione e la mitigazione dei rischi sistemici derivanti dai loro servizi e sistemi algoritmici relativi alla diffusione di contenuti illegali, agli effetti negativi sui minori, al benessere fisico e mentale degli utenti, ai diritti fondamentali, ai processi elettorali e alla sicurezza pubblica”, rendo noto Bruxelles.

Per sottoporlo alla supervisione normativa del DSA, la Commissione ha qualificato ChatGPT come motore di ricerca.

ChatGPT un precedente

Lena-Maria Boswald, del think tank tecnologico tedesco Interface, ha detto prima dell’annuncio che la mossa prevista avrebbe creato un “precedente” e “influenzato le aspettative normative per ogni grande sistema di intelligenza artificiale generativa utilizzato nell’UE”.

“OpenAI ha già obblighi di gestione del rischio ai sensi dell’AI Act, ma il DSA potrebbe ampliarne l’ambito”, ha aggiunto.

L’ampliamento del controllo si applicherà anche a Roblox, una piattaforma di gioco che permette agli utenti di creare i propri giochi e condividerli con altri, e a Reddit, il popolare forum online.

Queste designazioni giungono mentre l’UE ha intensificato l’applicazione delle normative nei confronti delle più grandi piattaforme digitali del mondo, comprese molte americane, nonostante la forte opposizione degli Stati Uniti e le minacce di ritorsioni.

Di recente, l’UE ha intimato a TikTok, una delle circa 30 piattaforme incluse nella lista, di modificare quello che ha definito il suo design che crea dipendenza, pena pesanti sanzioni.

E l’anno scorso ha inflitto alla piattaforma di social media X di Elon Musk una multa di 120 milioni di euro (138 milioni di dollari) per violazione degli obblighi di trasparenza e altre infrazioni.

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