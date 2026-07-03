Oggi la Commissione europea ha proposto cinque nuovi progetti su larga scala, noti come progetti europei di interesse comune in materia di difesa (EDPCI), per aiutare i paesi dell’UE a rafforzare le loro capacità di difesa sviluppando insieme sistemi militari fondamentali.

I progetti industriali si concentrano su cinque settori prioritari:

droni e sistemi di contro-droni;

difesa marittima e dei fondali marini;

spazio;

difesa aerea e missilistica;

oltre a rafforzare la sicurezza lungo il fianco orientale dell’UE.

I progetti rispondono a un invito della Commissione a manifestare interesse agli Stati membri affinché presentino proposte di progetti per eventuali EDPCI.

Stanziati 325 milioni di euro per 5 progetti

Nell’ambito del programma per l’industria europea della difesa (EDIP) da 1,5 miliardi di euro, la Commissione ha stanziato 325 milioni di euro per sostenere l’istituzione e la diffusione delle EDPCI, come indicato nel programma pubblicato il 30 marzo 2026.

I nuovi progetti forniscono un quadro che consente ai paesi dell’UE di collaborare su importanti iniziative di difesa che sono troppo grandi o troppo complesse per consentire ai singoli paesi di svilupparsi autonomamente. Sostenendo la cooperazione a lungo termine, mirano a rafforzare l’industria europea della difesa e a migliorare la capacità dell’UE di rispondere alle sfide comuni in materia di sicurezza, in linea con le priorità della NATO in materia di capacità.

In media, 18 Stati membri partecipano a ciascun progetto e l’Ucraina partecipa a quattro dei cinque progetti. La Commissione dovrebbe partecipare alle EDPCI, fornire sostegno finanziario e continuare a sostenere il coordinamento e l’attuazione da parte degli Stati membri. Monitorerà inoltre i progressi rispetto alle tappe concordate per sostenere la realizzazione tempestiva dei progetti EDPCI.

Prossime tappe

Il Consiglio discuterà ora dell’istituzione formale delle EDPCI, identificherà gli obiettivi e le caratteristiche, i paesi partecipanti e gli investimenti stimati che dovrebbero essere generati dall’EDPCI.

Dopo che il Consiglio avrà adottato l’elenco delle EDPCI individuate, queste diventeranno ammissibili a ricevere finanziamenti dell’UE attraverso il programma “Industria europea della difesa” (EDIP) secondo una procedura specifica. Il loro finanziamento consentirà la realizzazione iniziale dei progetti e getterà le basi per eventuali ulteriori finanziamenti attraverso il prossimo Fondo europeo per la competitività.

Virkkunen: “Questi progetti rafforzano la nostra sovranità”

“Attraverso questi progetti faro congiunti nel settore della difesa, stiamo rafforzando le capacità di sicurezza e di difesa dell’Europa. Queste iniziative rafforzano la nostra capacità di salvaguardare la nostra sovranità in ogni circostanza e di approfondire la cooperazione europea in materia di difesa. Dobbiamo muoverci più velocemente, produrre di più insieme e investire nella nostra sicurezza ed è esattamente quello che stiamo facendo. Sosteniamo anche l’Ucraina. L’EDPCIS ci aiuterà a fornire risultati più efficaci, a rafforzare la nostra base industriale e a dimostrare che l’Europa è pronta ad associare le sue parole all’azione”, ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità Digitale.

Kubilus: “Questi progetti rafforzano la nostra autonomia strategica”

“Questi nuovi progetti di difesa ambiziosi e a lungo termine fungeranno da iniziative chiave per rafforzare la prontezza dell’UE in materia di difesa e rafforzare la nostra autonomia strategica. Le EDPCI che proponiamo oggi daranno un contributo diretto allo sviluppo di uno scudo aereo, marittimo e spaziale europeo, al potenziamento delle capacità di droni e contro-droni e alla messa in sicurezza dell’Oriental Flank Watch. Con un obiettivo di finanziamento combinato di circa 190 miliardi di EUR entro il 2036, svolgeranno un ruolo chiave nel rafforzare le capacità degli Stati membri e nel mantenere l’Europa e gli europei al sicuro”, ha detto Andrius Kubilius, Commissario Ue per la Difesa e lo Spazio.

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