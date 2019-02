Un robot autonomo e un assistente per la consegna di pacchi, per il trasporto di attrezzi e materiali da lavoro in ufficio, in fabbrica, in ospedale, ma anche per il tempo libero. Piaggio lo lancerà sul mercato a partire dalla seconda metà del 2019.

Si muove in autonomia o semplicemente segue il suo proprietario, portando per lui la spesa, pacchi pesanti, materiale da lavoro, libri, bevande e cibo per andare al mare d’estate o a fare un pic nic al parco, Gita è un drone terrestre polifunzionale e altamente tecnologizzato che accompagna le persone nei loro spostamenti, soprattutto per il tempo libero (anche in famiglia) e lo sport, ma anche in ambito lavorativo, in azienda e in ambienti industriali.

Frutto della ricerca effettuata da Piaggio Fast Forward, società del Gruppo Piaggio. nata nel 2015 e con sede a Boston impegnata nella mobilità innovativa e del futuro, Gita è un veicolo autonomo che sarà commercializzato molto presto, secondo l’azienda già nella seconda metà del 2019, nella speranza che possa inserirsi nel glorioso solco lasciato dalla due ruote più famosa al mondo, la Vespa, una delle grandi icone mondiali del made in Italy.

Mappare l’ambiente circostante, rilevare oggetti e persone presenti nell’area, registrare e scambiare dati, come si legge nella nota di presentazione del mezzo, sono centinaia le applicazioni possibili: dalla “semplice” consegna di pacchi nell’ultimo miglio in automatico (come Amazon Scout) ai servizi di sicurezza in ambienti chiusi (capannoni, fabbriche) o aperti (parchi), dall’ambito medico (per esempio raccogliendo i parametri vitali dei pazienti in un ospedale) all’assistenza in un ufficio.

Recentemente, a seguito della collaborazione tra Piaggio e Vitra, sono stati inoltre presentati ad Orgatec (principale fiera internazionale dedicata alla progettazione degli ambienti di lavoro del futuro) alcuni accessori avanzati in grado di rendere Gita un assistente per la mobilità e per lo svolgimento di diverse mansioni negli ambienti di lavoro chiusi come fabbriche e uffici: dal trasporto di attrezzi da lavoro e materiali alla consegna di documenti, dal trasporto di cibo e bevande alla funzione di batteria di riserva per alimentare altri device elettronici.