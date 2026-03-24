Droni contro il cloud, nuovo attacco alle infrastrutture Amazon in Bahrein

Un nuovo attacco con droni contro infrastrutture digitali riporta al centro della scena un tema finora rimasto ai margini del dibattito pubblico: la vulnerabilità fisica del cloud. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026, alcuni siti di Amazon Web Services (AWS) nella regione del Bahrein sono stati colpiti da attività ostili che hanno provocato disservizi diffusi in gran parte del Medio Oriente.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalla Reuters, si tratterebbe di un’azione coordinata nell’ambito delle tensioni in corso nell’area del Golfo. Non è la prima volta: già a febbraio tre data center, due negli Emirati Arabi Uniti e uno in Bahrein, sono stati danneggiati da attacchi con droni, causando interruzioni su larga scala.

L’episodio di queste ore conferma una tendenza sempre più evidente: le infrastrutture cloud sono diventate obiettivi strategici.

Blackout e servizi offline

AWS ha parlato di una “disruption significativa” nella regione, con effetti a catena su servizi essenziali. Tra le conseguenze più rilevanti:

blackout elettrici prolungati nei siti colpiti;

danni strutturali aggravati dalle operazioni di spegnimento degli incendi;

interruzioni di servizi core come calcolo, storage e database.

Le ripercussioni non si sono fatte attendere: piattaforme bancarie online, applicazioni di largo consumo e sistemi aziendali hanno registrato rallentamenti o blocchi temporanei. In un ecosistema digitale sempre più interconnesso, il guasto di pochi nodi fisici è sufficiente a generare effetti globali.

Il cloud non è più “intangibile”

Per anni il cloud è stato percepito come un’infrastruttura immateriale, distribuita e resiliente per definizione. Ma la realtà è diversa: dietro ogni servizio digitale esistono data center, cavi, centrali elettriche. Strutture fisiche, localizzate e quindi vulnerabili.

L’uso dei droni introduce una nuova dimensione operativa. Molto economici, difficili da intercettare e capaci di colpire con precisione, rappresentano uno strumento ideale per attacchi mirati contro infrastrutture critiche. In questo scenario, il confine tra guerra tradizionale e guerra informatica si dissolve.

Una guerra ibrida che cambia le regole

L’attacco in Bahrein si inserisce in un contesto più ampio di guerra ibrida, dove cyber attacchi, operazioni satellitari e azioni fisiche convergono verso lo stesso obiettivo: destabilizzare sistemi economici e informativi.

Colpire un data center oggi significa colpire il sistema finanziario, la logistica digitale, i servizi pubblici e privati e la fiducia degli utenti. Non è più solo una questione tecnologica, ma geopolitica.

I data center diventano infrastrutture chiave (come i porti, i ponti, gli oleodotti o le centrali elettriche) da difendere

Per le imprese globali, episodi come questo rappresentano un campanello d’allarme. Le strategie di continuità operativa devono evolvere rapidamente, includendo variabili finora trascurate.

Tra le contromisure più discusse, troviamo: architetture multi-region e multi-cloud per evitare punti singoli di fallimento; distribuzione geografica dei dati in aree politicamente più stabili; integrazione del rischio fisico-militare nei modelli di sicurezza IT.

In altre parole, la resilienza digitale non può più essere solo una questione di firewall e backup. L’attacco alle infrastrutture AWS nel Golfo segna un passaggio simbolico: il cloud entra ufficialmente tra gli asset sensibili dei conflitti contemporanei.

La cosiddetta “internet dei droni”, una rete di dispositivi autonomi in grado di colpire infrastrutture critiche, si sta affermando come nuovo teatro operativo.

In questo scenario, i data center diventano ciò che un tempo erano porti, oleodotti o centrali elettriche: nodi strategici da difendere e, per alcuni attori, da colpire. La trasformazione è già in atto. E pone una domanda cruciale per governi e aziende: quanto è davvero sicura l’infrastruttura su cui si regge l’economia digitale globale?

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