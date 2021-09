Guarda il video in cui Mario Draghi risponde a Greta Thunberg che ha accusato i leader politici di fare del ‘bla bla bla’ nella lotta ai cambiamenti climatici.

Mario Draghi è anche un eccellente comunicatore e sullo scontro generazionale per la salvaguardia dell’ambiente ha utilizzato un’efficace comunicazione per tenere testa a Greta Thunberg e agli altri giovani attivisti.

Il Presidente del Consiglio ha incontrato a Milano le attiviste ambientali Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Ma non solo.

Nel suo discorso di chiusura dello ‘Youth4Climate: Driving Ambition’ a Milano, il premier ha fatto ricorso alle parole “ringraziare”, “avete ragione”, “le vostre pressioni sono davvero benvenute”, “dobbiamo essere chiamati all’azione”, “dobbiamo agire adesso” per suscitare fiducia nei giovani che sono scettici nei confronti delle azioni dei leader politici per contrastare i cambiamenti climatici e contenere, con azioni concrete ed immediate, il riscaldamento globale entro 1,5 gradi.

Draghi è stato bravo anche a rispondere al ‘bla bla bla’ con cui l’attivista svedese Greta Thunberg aveva accusato, due giorni fa dallo stesso palco, i leader politici di non fare nulla nella lotta ai cambiamenti climatici, se non dire “solo parole”, facendo “solo finta di ascoltarci”. Intanto, “le emissioni continuano ad aumentare”, ha detto l’attivista.

Video, Draghi risponde al ‘bla bla bla’ di Thunberg (clicca sul video per ascoltare la risposta)

Draghi: “Bla bla bla? Leader oggi convinti ad agire su clima

“Voglio dire giusto una cosa sul ‘bla bla bla’: a volte è solo un modo per nascondere la nostra incapacità di agire”, la prima risposta di Draghi nella replica prevista agli interventi dei giovani del Cop26. “Ma”, ha aggiunto, “quando ci sono queste trasformazioni epocali, è necessario convincere le persone che l’azione è necessaria. La mia sensazione è che i leader dei governi oggi siano tutti convinti che sia necessario e sia necessario farlo presto”.

“Noi adulti abbiamo creato il problema, non voi”. È la prima volta che un leader politico dice in modo diretto ai giovani che gli adulti sono stati la causa dei cambiamenti climatici. Un ottimo modo per allinearsi loro e ispirare fiducia.

“Draghi ha promesso di far sentire la sua voce al G20 per accelerare il processo per il Climate Funding Plan da 100 miliardi di dollari, speriamo che mantenga la sua promessa”. Ha detto la delegata ugandese Vanessa Nakete. “L’Africa è responsabile del 3% delle emissioni di gas serra”, ha concluso, “ma è il continente più colpito dal cambiamento climatico“.

Infine, ecco l’altro obiettivo indicato da Draghi ai giovani: “a livello G20, vogliamo riuscire a prendere un impegno per quanto riguarda la necessità di realizzare l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, sviluppando” delle idonee “strategie a lungo termine”.