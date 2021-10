Draghi punta sulle rinnovabili

22 ottobre. Oggi Mario Draghi ha ribadito la centralità delle fonti rinnovabili, “nostro punto di arrivo”, dicendosi preoccupato per il caro prezzi dell’energia: “Serve un sistema di stoccaggio per proteggere tutti”.

A Roma la commissaria europea all’Antitrust Margrethe Vestager è stata ospite oggi al convegno annuale dell’Associazione antitrust italiana.

Infine smart working e PA. Oggi il ministro Renato Brunetta incontra i sindacati per trovare l’accordo definitivo. Nella bozza il diritto alla disconnessione, la dotazione tecnologica, la privacy e le regole per lavorare dall’estero.

Draghi: “Puntare su rinnovabili, ma nell’immediato non si rinuncia a gas”

di Flavio Fabbri

Al Consiglio europeo di oggi il Presidente del Consiglio ha chiesto “un sistema di stoccaggio del gas per proteggere tutti”.Leggi l’articolo

Vestager a Roma: “Qui la culla della concorrenza. Mi batto per mercati equi”

di Luigi Garofalo

La commissaria europea all’Antitrust ospite oggi a Roma al convegno annuale dell’Associazione antitrust italiana.Leggi l’articolo

Smart working nella PA “per tutti e anche dall’estero”. Brunetta cede ai sindacati?

di Flavio Fabbri

Oggi il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta incontra in sindacati per trovare l’accordo definitivo.Leggi l’articolo

Chip, Urso (Copasir): “Investire nell’Etna Valley con risorse pubbliche”

di Piermario Boccellato

Crisi dei chip, per il presidente del Copasir bisogna “investire nell’Etna Valley con risorse pubbliche e con la partecipazione dei privati”.Leggi l’articolo

Tim-JMA Wireless, a Saluzzo il primo Comune Open RAN in Italia

di Paolo Anastasio

Operativa a Saluzzo in Piemonte la prima rete Open RAN del paese che copre l’intero territorio comunale.Leggi l’articolo

5G e smart city, C. Pollio (Linkem): “Tenere in considerazione il mercato”

di Luigi Garofalo

L’intervento di Claudia Pollio, External relations & regulatory affairs Director Linkem presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica.Leggi l’articolo

Nebbie Rai, fra incertezze finanziarie e nuova identità

di Angelo Zaccone Teodosi

Il 9 novembre Italia a rischio infrazione per il recepimento della Direttiva “Smatv”. “Lettera aperta” di Articolo 21 ai membri del Cda Rai.Leggi l’articolo

5G, connessioni globali al traguardo del miliardo nel 2022

di Paolo Anastasio

Le connessioni 5G supereranno la boa del miliardo il prossimo anno, nonostante la minaccia della carenza di componenti. Leggi l’articolo

Fisico e digitale: come cambia il commercio in Italia

di Edoardo Stigliani, Sos Tariffe

I risultati hanno mostrato la crescita continua ma più moderata degli acquisti di prodotto tramite e-commerce. Leggi l’articolo

1,5 miliardi dall’UE per carburanti green, ricariche elettriche e idrogeno

di Flavio Fabbri

Stazioni di ricarica e rifornimento: accordo tra la Commissione UE e la BEI per il finanziamento delle infrastrutture sostenibili.Leggi l’articolo

Nuovi aumenti bollette in arrivo, come evitarli da subito

di Davide Raia, Sos Tariffe

Il decreto del Governo attenua gli aumenti ma non li azzera. Come fare per evitare gli aumenti in arrivo su luce e gas?Leggi l’articolo

Innovazione e Trasparenza. De Leo: ‘Occorre dar voce agli italiani invisibili’

di Redazione

Nasce “Innovazione e Trasparenza”, l’associazione che vuol dar spazio alle persone di valore. Guarda il video di presentazione. Leggi l’articolo

L’artista in copertina: Nicola Nannini, o del “verismo magico”

a cura di Roberto Cresti

Anche per il terzo fascicolo, copertina, quarta di copertina e pagine interne sono illustrate con monografie di artisti contemporanei.Leggi l’articolo

Conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del Consiglio europeo del 21-22 ottobreGuarda Video