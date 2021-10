20 ottobre. L“Italia indietro sul digitale, ma colmerà il gap e sarà guida”. Queste le ambizioni in materia di digitale dell’Italia al centro del discorso del primo ministro Mario Draghi al Parlamento, in vista del Consiglio Europeo di questa settimana.

Nuova Tv digitale: da oggi, 20 ottobre, alcuni canali tematici di Rai e Mediaset sono visibili in alta definizione solo con un televisore o un decoder compatibile al sistema di codifica del segnale MPEG-4. La guida completa sui canali interessati dal cambiamento, il link per scaricare i bonus Tv e tutti i requisiti per beneficiarne.

Ue, Draghi: Italia indietro sul digitale, ma colmerà il gap e sarà guida

di Paolo Anastasio

Il presidente Draghi comunica l’agenda digitale del Consiglio Ue che si terrà in settimana. Cybersecurity e semiconduttori temi centrali.Leggi l’articolo

Nuova Tv digitale, da oggi lo switch-off. Scarica i moduli per bonus

di Luigi Garofalo

Nuova Tv digitale, da oggi lo switch-off. I canali Rai e Mediaset interessati dal cambiamento. Scarica i moduli per i bonus (Videotutorial).Leggi l’articolo

GreenItaly 2021: in Italia rinnovabili coprono 37% dei consumi elettrici?

di Flavio Fabbri

Rapporto GreenItaly 2021 di Fondazione Symbola e Unioncamere, l’Italia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi climatici.Leggi l’articolo

Schema decreto copyright e direttiva UE, intervista a Francesco Posteraro

a cura di Flavio Fabbri

Secondo l’ex Commissario Agcom: “Privare il diritto d’autore della remunerazione dovutagli rischia di inaridire le fonti della creatività”.Leggi l’articolo

Il nuovo nome di Facebook nel metaverso sarà Horizon?

di Paolo Anastasio

Zuckerberg vorrebbe dare una lucidata al brand aziendale ormai ‘tossico’ e potrebbe annunciare il nuovo nome del gruppo già il 28 ottobre.Leggi l’articolo

Bagnoli Rossi (FAPAV): “Apprezzamento parole Draghi su lotta a pirateria”

di Flavio Fabbri

Il Premier Draghi al Senato: quello che è illecito offline deve essere illecito anche online. L’apprezzamento della FAPAV.Leggi l’articolo

Commissione UE adotta il Programma di lavoro 2022

di Flavio Fabbri

Il Piano di transizione ecologica, energetica e digitale perno del Programma di lavoro per il 2022 adottato dalla Commissione europea.Leggi l’articolo

“La politica estera italiana in vista del G20”, rivedi l’Executive webinar

di Redazione

Democrazia Futura e Key4biz presentano l’Executive Webinar “La politica estera italiana in vista del G20.Leggi l’articolo

La PA che vorrei”, rivedi l’intervista live a Giovanni Manca (esperto ICT)

di Redazione

Nuovo appuntamento de “La Pa che vorrei”. Tema della puntata: “Le regole tecniche della trasformazione digitale”.Leggi l’articolo

Fisco: grazie al cloud più interoperabilità dati tra INPS e Agenzia Entrate

di Flavio Fabbri

Inps e Agenzia delle Entrate in audizione della Commissione parlamentare sull’anagrafe tributaria sui vantaggi del cloud.Leggi l’articolo

Crisi energetica: aumentano i consumi di carbone in Cina

di Flavio Fabbri

Cina e crisi energetica: aumenta la domanda di carbone e petrolio legata sia alla ripresa economica, sia all’arrivo dell’inverno.Leggi l’articolo

Vodafone, alleanza con Deloitte per spingere la sanità digitale

di Redazione

Vodafone ha annunciato oggi una nuova alleanza strategica con Deloitte attraverso il lancio del ‘Vodafone Centre for Health’.Leggi l’articolo

Smartphone e pc, spesa in aumento nonostante la crisi dei consumi

di Redazione

La spesa in smartphone e pc, considerati come investimenti per il futuro, cresce da 13 anni nonostante il calo dei consumi.Leggi l’articolo

Dibattito sulla trasformazione digitale con De Chiara, Pacifici e Siliato

a cura di Bruno Somalvico, storico ed esperto dei media

Sette domande a docenti universitari, giornalisti ed esperti per comprendere la trasformazione digitale in atto e le sue conseguenze.Leggi l’articolo

