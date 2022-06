Draghi: “Il tetto al prezzo del gas frena l’inflazione”

9 giugno 2022. La giornata in 3 news.

Imporre un tetto Ue al prezzo del gas importato dalla Russia potrebbe limitare la fiammata dei prezzi in Europa. Ma su questo punto la strada di un’intesa a 27 “potrebbe essere ancora lunga”, ha detto il premier Mario Draghi alla riunione dell’Ocse a Parigi.

In Italia 6 persone su 10 hanno paura per la propria sicurezza informatica, ad esempio quando svolge operazioni bancarie online. Sul 5G la maggioranza è favorevole: i dati emergono dal Rapporto Censisin collaborazione con WINDTRE.

Infine, la nostra proposta per la ricarica dell’auto elettriche bisognerebbe fare come per gli smartphone: un unico sistema standard per tutta l’UE.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.