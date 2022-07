Draghi è il premier più vecchio della storia repubblicana

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Ha 74 anni, nessuno è andato Palazzo Chigi più tardi di lui

Mario Draghi è il più vecchio tra tutti i presidenti del Consiglio della storia repubblicana. L’insediamento dell’ex presidente della Bce è avvenuto infatti quando l’economista e accademico aveva 73 anni (è nato a Roma il 3 settembre 1947). Il suo Governo, insediatosi il 13 febbraio 2021 è stato il sessantasettesimo esecutivo della Repubblica Italiana e il terzo della XVIII legislatura ed è stato in carica per 516 giorni fino al 14 luglio 2022, giorno in cui è scoppiata la crisi di Governo che ha portato Mario Draghi a rassegnare le dimissioni successivamente respinte dal presidente Mattarella.

Ma Draghi ora è ancora il premier?

Lo scopriremo mercoledì 20 luglio 2022 quando Mario Draghi interverrà al Parlamento per verificare, come ha deciso il Presidente Mattarella, se il Parlamento è pronto a rinnovare la fiducia. Intanto Draghi il 18 luglio sarà in Algeria per discutere del problema dell’approvvigionamento di gas. Una crisi nella crisi su cui si staglia l’allerta, ora diminuita ma sempre alta, per l’emergenza siccità. Una situazione molto difficile per l’uomo del “whatever it takes” dopo un anno e cinque mesi di governo segnati dalla ripresa del picco pandemico e dallo scoppio della guerra in Ucraina. Ma, oltre a Draghi, quali sono gli altri premier in ordine di anzianità?

I presidenti del consiglio italiani per età

Mario Draghi supera in questa classifica Carlo Azeglio Ciampi, diventato presidente del consiglio a 72 anni e 4 mesi il 29 aprile 1993. E questa è solo una delle affinità tra i due: il governatore di Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi (anche Draghi lo è stato) fu chiamato alla guida di un governo tecnico in una fase caotica della vita repubblicana dal presidente Oscar Luigi Scalfaro.

Dobbiamo, però, dire che il più vecchio a ricoprire la carica di presidente del consiglio è stato Amintore Fanfani: nel 1987 infatti finì il suo sesto incarico da presidente del Consiglio all’età di 79 anni. Mentre il suo primo insediamento avvenne il 18 gennaio 1954 quando il senatore “cavallo di razza” della dc aveva 45 anni.

Il presidente del consiglio più giovane della storia

Il presidente del consiglio più giovane della storia repubblicana è stato, invece, il protagonista della crisi di governo avvenuta nel bel mezzo della pandemia: Matteo Renzi. E’ diventato premier nel il 22 febbraio 2014 all’età di 39 anni. Nessuno aveva mai giurato al Quirinale prima di questa età. Matteo Renzi superò così anche Giovanni Goria, che giurò il 29 luglio 1987 all’età di 44 anni alla guida di uno dei tanti governi del Pentapartito.

Fonte: Governo Italiano

I dati si riferiscono al: 1946-2021