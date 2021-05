Il racconto della giornata? Il Governo vuole riaprire l’Italia al mondo. Nel suo primo question time, il premier Mario Draghi ha annunciato di stanziare 114 milioni di euro per la nascita del “Digital hub del turismo”. E vi spieghiamo l’obiettivo della nuova piattaforma.

Altro tema del giorno è lo smart working. Il ministro Brunetta ha riunito l’Osservatorio nazionale del lavoro agile e propone l’inserimento di tale modello di lavoro nei contratti della PA entro fine anno. Vediamo come.

E sempre oggi Poste italiane ha comunicato il suo ingresso nel mercato della fibra FTTH “entro la fine di maggio”.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Draghi: “114 milioni per il ‘Digital Hub del turismo’ per agevolare la pianificazione dei viaggi”

di Luigi Garofalo

Il nostro Paese si riaprirà al mondo anche attraverso il ‘Digital Hub del turismo’. L’annuncio del premier Mario Draghi, che spiega anche l’obiettivo della nuova piattaforma.

Brunetta: “Smart working nei contratti di lavoro entro fine anno e piano unico per la PA”

di Flavio Fabbri

Proposto un percorso di cambiamento per la PA, centrato su massimo pragmatismo, flessibilità e responsabilità, a partire dalla soddisfazione dei cittadini e dalla qualità dei servizi offerti.

Colao: “Almeno il 70% italiani digitali entro il 2026”. 1.000 giovani per il servizio civile digitale

di Luigi Garofalo

Online il primo avviso pubblico relativo al Servizio civile digitale che coinvolgerà 1000 giovani per assistere i cittadini che hanno bisogno di supporto nell’utilizzo delle tecnologie.

Ue, obiettivo 2050: azzerare l’inquinamento di aria, acqua e suolo. Il Piano

di Flavio Fabbri

Timmermans: “Le nuove tecnologie verdi già esistenti possono contribuire a ridurre l’inquinamento e offrire nuove opportunità commerciali”.

Poste italiane: “Sul mercato della fibra FTTH entro la fine di maggio. Ricavi dai pacchi +75% in 1 anno”

di Luigi Garofalo

Il Gruppo: “Il progetto pilota sulla banda larga è stato lanciato con successo per i dipendenti, in vista dell’estensione dell’offerta a tutti i clienti”.

FTTH, Italia al secondo posto nella Ue per aumento della copertura

di Paolo Anastasio

FTTH Council Europe: i principali mercati europei del rame (Italia, Germania e Regno Unito) hanno intensificato il loro percorso di trasformazione verso la vera fibra.

Colonial Pipeline, alcune città degli Stati Uniti sono rimaste senza benzina

di Piermario Boccellato

Come era previsto alcune città degli Stati Uniti stanno terminando le scorte di carburante a seguito dell’attacco ransomware che ha colpito Colonial Pipeline).

Intelligenza artificiale già usata da un terzo delle imprese globali, anche grazie al Covid-19

di Flavio Fabbri

Cresce l’impiego dell’IA a livello aziendale e professionale. Entro il prossimo anno un terzo delle organizzazioni investirà in questa tecnologia.

5G, Cina pronta a rifarsi su Ericsson dopo il bando di Huawei in Svezia

di Paolo Anastasio

Ultimatum di Pechino alla Svezia: Stoccolma revochi il bando a Huawei e ai vendor cinesi oppure Ericsson sarà a sua volta esclusa dal 5G in Cina.

Crisi sistemiche del XXI secolo: l’Europa adotta il regolamento per rafforzare la resilienza alle catastrofi

di D&L Net

L’Ue vuole promuovere ed incentivare investimenti nella prevenzione delle catastrofi, adottando un approccio basato sugli ecosistemi e tenendo conto dei probabili impatti climatici.

“PNRR e sanità digitale. Organizzazioni, dati e tecnologie”. Rivedi il talk con Enzo Chilelli (SNAD)

