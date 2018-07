E’ il servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente agli italiani che si recano temporaneamente all’estero di segnalare i dati personali (su base volontaria) al fine di pianificare, con maggiore rapidità e precisione, eventuali interventi di soccorso.

La segnalazione del proprio viaggio va fatta via web tramite www.dovesiamonelmondo.it, non prima di 30 giorni dalla data di partenza. E’ comunque sempre possibile segnalare o modificare il proprio viaggio anche durante la permanenza in un paese estero.

I dati sono automaticamente cancellati 2 giorni dopo la data di fine viaggio indicata. L’accesso al sito, tramite area personale, può essere eseguito da qualsiasi dispositivo di connessione: pc, smartphone, tablet, telefono fisso.

Sei le possibilità di viaggio individuate dal servizio, caratterizzate da altrettante finestre informative che portano direttamente all’area di segnalazione per: “Turismo”, “Lavoro”, “Operatori umanitari e di cooperazione”, “Media”, “Sport”, “Scuola – Università – Ricerca”.

In fase di registrazione si lasciano i propri dati, i contatti nostri, di chi sta con noi (gli accompagnatori) e di altri che invece restano in Italia (da contattare in caso di emergenza), più le credenziali per l’area riservata.

È disponibile in home page anche l’applicazione mobile per dispostivi con sistema operativo Windows, Android e iOS.

Ogni finestra apre su un’ampia pagina informativa e una mappa interattiva, su cui sono segnalati interventi in atto, missioni in corso e altro che possa riguardare rischi e pericoli per la sicurezza dei nostri connazionali. Pubblicazioni, guide, manuali e vademecum sono offerti in download in diverse pagine.

Un sito semplice (forse troppo graficamente) e funzionale ad un utilizzo rapido da parte dell’utente, che trova rapidamente tutte le informazioni relative al servizio e che vi accede altrettanto velocemente da qualsiasi device di connessione alla rete.

Contenuti: @@

Grafica: @

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo