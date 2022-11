Dove splenderà il sole domani? (Video)

Il tempo migliora, ma non per tutti, vediamo dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili disturbi su alcune regioni.

Al Nord

Al mattino prevalenza di cieli sereni; banchi di nebbia o foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche velatura sulle regioni di nord-ovest. In serata ed in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle regioni occidentali, ma senza fenomeni associati.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con qualche addensamento tra Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio attese schiarite su tutti i settori. In serata ancora bel tempo diffuso, con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino isolate precipitazioni attese tra Molise, alta Puglia e stretto Messinese; sereno altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, non sono previsti cambiamenti sui restanti settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con nuvolosità più compatta attesa in transito sulla Sardegna.

Temperature

Minime in diminuzione sui versanti Adriatici e sulla Sardegna; in lieve aumento altrove. Massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.