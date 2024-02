I mercati migliori dove avviare un’impresa, ecco la classifica

A livello globale, in quale Paese conviene avviare un’impresa? Secondo l’ultimo Report annuale pubblicato da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), nel 2023 sono saliti sul podio Emirati Arabi Uniti, India e Arabia Saudita.

Il Medio Oriente sembra confermare il trend molto positivo degli ultimi tre anni, con il Qatar in quinta posizione.

L’Europa occidentale è rappresentata da Paesi Bassi e Svizzera, che si piazzano nella parte bassa della Top Ten mondiale, contendendo le ultime posizioni con l’estremo Oriente, che è rappresentato da Corea e Cina, rispettivamente in ottava e decima posizione.

La classifica GEM dei migliori Paesi al mondo dove avviare un’impresa:

1 Emirati Arabi Uniti

2 India

3 Arabia Saudita

4 Lituania

5 Qatar

6 Estonia

7 Paesi Bassi

8 Corea del Sud

9 Svizzera

10 Cina

Particolarmente rilevante la crescita dell’Arabia Saudita, che passa dal 17° posto del 2019 al terzo del 2023, mentre l’India è salita dal sesto al secondo nello stesso periodo.

La differenza la fanno i servizi IT e professonali

La ricerca prende in considerazione diverse variabili, dalle leggi di settore al sistema educativo, dalla presenza di infrastrutture moderne ai piani nazionali di sviluppo, dalle Istituzioni finanziarie alle attività di ricerca e sviluppo, fino alla cultura generale di un Paese, che tutte assieme restituiscono quello che è lo scenario dove nascono e crescono le imprese.

Secondo il Report, la differenza tra Occidente e Oriente sta nella capacità di offrire servizi IT e professionali, più ampia e diversificata tra i Paesi del primo blocco rispetto a quelli del secondo.

Il 30% degli imprenditori di Svizzera, Francia, Norvegia e Germania opera nel settore dei servizi business, al contrario, in Medio Oriente le aziende si concentrano sui servizi al consumo, come vendita al dettaglio, turismo e accoglienza.

Una situazione che riguarda l’80% delle imprese in Arabia Saudita e oltre il 70% in India, mentre negli Emirati Arabi Uniti siamo oltre il 60%.

In Arabia Saudita e India, i servizi IT alle imprese e i servizi professionali rappresentano meno del 10% dell’attività imprenditoriale complessiva, mentre negli Emirati Arabi Uniti siamo sotto il 20%.

Occidente meno competitivo

Il Medio Oriente e diverse economie asiatiche continuano a crescere in questa classifica, discorso diverso va fatto per le economie occidentali, che dal 2019 hanno iniziato a perdere terreno. Norvegia e Stati Uniti, ad esempio, hanno subito una decisa perdita di posizioni e oggi non sono neanche tra i primi 15.

Inflazione, aumento dei tassi di interesse e incremento dei prezzi delle materie prime, sono tra i principali motivi di questa fase critica per l’imprenditoria occidentale.