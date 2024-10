Dossieraggio, perché in CdM è saltato il decreto antispie

Il Governo è ancora indeciso. Non sa se affidare più poteri alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo guidata da Melillo o all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale diretta da Frattasi.

Ieri, dopo 67 minuti, il Governo ha cancellato nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato alle 16 del 29 ottobre, il decreto-legge contenente “Misure urgenti in materia di ordinamento giudiziario, di personale di magistratura, di incarichi dirigenziali e di competenza investigativa sulla criminalità informatica”. Il motivo? Non è soltanto un pasticcio, ma è la fotografia di uno scontro ai vertici dell’esecutivo.

La ricostruzione di Repubblica

Lunedì, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha valutato con Giorgia Meloni le nuove norme per rafforzare gli alert sulle violazioni delle banche dati, mentre contemporaneamente a Palazzo Chigi si sta lavorando su un decreto per aumentare le pene per gli accessi abusivi a dati sensibili. Il decreto, gestito dal Guardasigilli Carlo Nordio, avrebbe anche attribuito poteri rafforzati alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, a discapito dell’Agenzia per la cybersicurezza, secondo la ricostruzioni di Repubblica.

Ma, dopo essere stato proposto, è stato ritirato in soli 67 minuti dall’ordine del giorno, evidenziando come qualcuno o qualcosa fosse intervenuto per bloccarlo.

Nonostante il ritiro temporaneo, è chiaro che nuove norme sulla sicurezza informatica saranno presto introdotte, ma il governo deve considerare attentamente le implicazioni del caso di Milano e le possibili connessioni con servizi stranieri.

Non è solo uno questione di nuovi ruoli o di nuovi poteri, ma è anche e soprattutto di utilizzo e implementazione di tecnologie avanzate.

Nel 2024 c’è ancora l’assenza di alert che NON scattano in caso di intrusioni indebite, mancanza di controlli incrociati a campione, nessuna tracciabilità degli ingressi utilizzando password usa e getta come per l’otp bancario, niente rotazione delle responsabilità. E quando sarà introdotto lo stop agli accessi da remoto? Il dato va protetto prima con l crittografia avanzata. Quando è nella ‘cassaforte’. Quando è nei data base, quando è nel cloud.

