Dossieraggio, in CdM salta il decreto anti-spie

Non rientra più nell’ordine del giorno del CdM il decreto-legge contenente misure urgenti in materia di criminalità informatica. Sul caso dossieraggio vuole vederci chiaro anche il Copasir che ha chiesto di poter accedere agli atti dell’inchiesta di Milano. Il PD prepara un’interrogazione per chiedere conto della violazione dello Sdi.

Italia 1 Giga, per Open Fiber 46mila civici ammissibili. Ma quanti collegabili? Necessario verificare quanti dei 46mila civici di prossimità dichiarati ammissibili dalla consultazione Infratel siano realmente collegabili ed esistenti per inviare l’esito a Bruxelles.Transizione digitale e green: videoreportage di Key4biz sulla giornata di confronto organizzata da Vodafone a Palazzo Grazioli.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz