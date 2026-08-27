Un portavoce della Commissione Ue ha detto che Bruxelles sta dialogando con Meta per introdurre le medesime limitazioni stabilite negli Stati Uniti nell'uso della piattaforma.

Gli effetti del maxi patteggiamento di Meta negli Usa sui danni ai minori non si sono fatti aspettare. La UE ha reso noto giovedì di aspettarsi che Meta affronti le problematiche relative alle caratteristiche “che creano dipendenza” delle sue piattaforme in Europa, dopo che il colosso tecnologico ha accettato di imporre limiti drastici all’utilizzo di Facebook e Instagram da parte degli adolescenti in alcuni stati degli Stati Uniti.

L’indagine Ue per violazione del DSA

Il mese scorso la Commissione europea ha riscontrato che Meta aveva violato il Digital Services Act (DSA), ordinandole di proporre modifiche per rendere le sue piattaforme più sicure per i minori.

Il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, ha detto che l’UE ha avuto nuovi “scambi” con l’azienda dopo lo storico accordo negli Stati Uniti, che, a suo dire, Bruxelles ha seguito “molto da vicino”.

“La palla è nel campo di Meta”, ha aggiunto Regnier ai giornalisti. “Meta sa cosa ci aspettiamo da loro. Ora spetta all’azienda offrire questi impegni anche nell’Unione Europea per proteggere i nostri figli”.

Nella Ue stesse accuse che negli Usa: social creano dipendenza

Regnier ha osservato che la Commissione sta indagando su Meta “esattamente per gli stessi sospetti” sollevati nel caso statunitense e che è in dialogo con essa per garantire “almeno una protezione altrettanto adeguata per i nostri figli qui nell’Unione Europea”.

Bruxelles ha segnalato i rischi per i bambini legati alle funzionalità di Facebook e Instagram, tra cui lo scorrimento infinito, i feed altamente personalizzati e la riproduzione automatica dei video.

“Ci aspettiamo una gestione adeguata del tempo trascorso davanti allo schermo. Ci aspettiamo un adeguato controllo parentale su queste piattaforme”, ha aggiunto Regnier.

La replica di Meta

Meta ha replicato di non essere d’accordo con le conclusioni dell’UE, ma di essere disposta a collaborare “in modo costruttivo” sulla questione.

Qualora Meta non dovesse affrontare le problematiche sollevate, l’UE potrebbe imporre una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale dell’azienda.

Meta ha accettato di pagare a una coalizione di stati americani fino a 16,7 miliardi di dollari e di imporre nuove e drastiche limitazioni all’utilizzo di Facebook e Instagram da parte degli adolescenti, secondo quanto emerge da un documento depositato in tribunale al termine di un processo storico in California.

Modalità notte e modalità scuola

In base all’accordo, l’azienda si è impegnata a implementare una lunga serie di nuove misure di sicurezza per i giovani, tra cui il blocco automatico notturno e un limite di due ore di utilizzo cumulativo giornaliero sulle app di Meta.

Questi cambiamenti vanno ben oltre qualsiasi accordo precedentemente accettato da Meta e fanno seguito ad anni di critiche da parte di genitori ed esperti sugli effetti delle più grandi piattaforme di social media al mondo sui minori.

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