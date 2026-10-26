Le aziende finlandesi ICEYE e Nokia hanno siglato un accordo con il Ministero della Difesa dell’Ucraina per realizzare un sistema satellitare nazionale, un’alternativa a Starlink che l’Ucraina potrebbe detenere in autonomia e controllare.

Dopo il blocco di Starlink, la Finlandia aiuta l’Ucraina a realizzare la sua rete satellitare nazionale

L’Ucraina vuole emanciparsi da Starlink, dopo che all’inizio di questo mese, l’amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, ha imposto un limite di velocità ai terminali Starlink: se si spostavano a una velocità superiore ai 160 chilometri orari, perdevano la connessione. Ciò ha compromesso molte operazioni in prima linea, inclusi gli attacchi a medio raggio contro le linee russe. Il blocco è stato tolto ma le settimane di rallentamento e indisponibilità dei satelliti hanno pesato concretamente sul conflitto.

Le aziende finlandesi ICEYE e Nokia hanno siglato un accordo con il Ministero della Difesa dell’Ucraina per realizzare un sistema satellitare nazionale, un’alternativa a Starlink che l’Ucraina potrebbe detenere in autonomia e controllare.

L’obiettivo è consentire all’Ucraina di affrancarsi dalla dipendenza dai sistemi satellitari Starlink e Starshield di SpaceX, evitando così lo spegnimento o il rallentamento improvviso delle comunicazioni satellitari voluto da Elon Musk /(su input di Trump), come avvenuto i giorni scorsi.

ICEYE satelliti radar

ICEYE gestisce e opera la maggior costellazione di satelliti di imaging radar e ha già fornito una costellazione nazionale alla Polonia.

Dal canto suo, Nokia porta in dote la sua expertise in cybersecurity e tecnologie di networking, accanto ad un crescente portafoglio di prodotti per la difesa.

Le forze di sicurezza ucraine contano molto, forse troppo, sulla connettività di Starlink sul campo di battaglia, e le recenti interruzioni di segnale satellitare nel paese hanno rilanciato le preoccupazioni sulla dipendenza da un operatore commerciale estero.

Accordo partito il primo ottobre

L’accordo parte da un annuncio del primo ottobre da parte delle due aziende scandinave. Un sistema di satelliti a orbita bassa (LEO) architettata per i governi, con il paese cliente che possiede direttamente i satelliti, il segmento terrestre e i terminali.

I primi lanci sono previsti nel 2028.

Il sistema è concepito a complemento di reti militari e commerciali esistenti aggiungendo capacità e resilienza su aree prioritarie, senza per questo sostituirle.

La lettera è stata firmata il 22 ottobre ed è stata annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky durante la visita a Kiev del primo ministro finlandese Petteri Orpo. L’ambito, il budget e le tempistiche per l’Ucraina restano ancora da definire.

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