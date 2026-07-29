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Dopo 8 anni, Guterres rilancia i negoziati per Cipro

Dopo 8 anni, Guterres rilancia i negoziati per Cipro

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Dopo 8 anni, Guterres rilancia i negoziati per Cipro Adnkronos

(Adnkronos) – Dopo otto anni di paralisi e sedici anni dall’ultima visita di un segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres ha incontrato oggi i funzionari della Repubblica Turca di Cipro (Trnc), riconosciuta solo dalla Turchia, che occupa un terzo dell’isola, e quelli della Repubblica di Cipro, membro dell’Ue. Nell’isola sorge l’ultimo muro d’Europa, la Green Line, che separa fisicamente le due parti dal 1974. 

“Lavoreremo in consultazione con le due parti e i garanti per creare le condizioni per il successo dell’incontro”, ha detto Guterres alla stampa a Nicosia, riferendosi ai funzionari dei partiti turco e greco-cipriota, della Grecia, della Turchia, del Regno Unito e delle Nazioni Unite.  

“Ho ottenuto l’accordo di entrambe le parti e dei garanti per organizzare un incontro a cinque più uno. Tuttavia, una preparazione adeguata è essenziale, perché voglio evitare nuovi incontri inutili: voglio che questo sia fruttuoso e favorisca la ricerca di una soluzione”, ha avvertito Guterres. 

Ricordando decenni di incontri infruttuosi per realizzare un piano di riunificazione dell’isola del Mediterraneo, ha invitato i leader di entrambi i partiti a “intensificare” i loro sforzi e definire “misure volte a rafforzare la fiducia”.  

“Era mio dovere venire a Cipro per esprimere la mia piena solidarietà al popolo cipriota nella sua ricerca di una soluzione”, ha detto. “Questo è il momento in cui occorre fare ogni sforzo per ripristinare la fiducia”.  

“È essenziale raddoppiare i nostri sforzi per definire e attuare misure di rafforzamento della fiducia, in grado di migliorare concretamente la vita quotidiana di tutti i ciprioti. Invito i due leader a intensificare questi sforzi”, ha insistito. 

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Redazione Key4biz

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