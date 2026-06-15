Donzelli (Fdi): “Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato”

(Adnkronos) – “Sulla questione Vannacci non ho capito: ma è un alleato o un nemico in chiave delle prossime elezioni?”. Lo ha chiesto a Giovanni Donzelli, il podcaster Davide Marra durante la presentazione a Roma del libro ‘Senza Maschera. L’ascesa social di Giorgia Meloni’, scritto dal suo social media manager Tommaso Longobardi. Pronta la risposta del responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia: “Chi vota contro il governo Meloni non è un alleato”.

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