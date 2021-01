Il brano dei Queen "Don’t stop me now" per la prima campagna NOW TV del 2021.

La prima campagna NOW TV del 2021 celebra l’essenza del servizio streaming di Sky: libertà di visione, energia e varietà di contenuti.

Il brano Don’t Stop Me NOW, vero e proprio inno alla libertà, accompagna le immagini dei titoli più iconici di NOW TV. Uno showcase con le sequenze alternate degli attimi più intensi di Gomorra-La serie, Il Trono di Spade, The Undoing, C’era una volta a… Hollywood, Tolo Tolo, Trolls World Tour e tanti altri titoli tra cui i film di Batman da poco disponibili su NOW TV.

Guidati da una voce narrante e da una colonna sonora intramontabile, i protagonisti dei Film e delle Serie TV più amati diventano i testimonial degli spot, ogni scena si amalgama all’altra diventando parte di un unico set dinamico e divertente.

La campagna è composta da tre soggetti creativi diversi, uniti dallo stesso fil rouge, gli inconfondibili contenuti di NOW TV. Una sintesi di emozioni, che regala energia e ritmo sulle note dei Queen, a cui si aggiunge la comunicazione dell’offerta dedicata ai nuovi clienti: il primo mese di Cinema e Entertainment a soli 3€ permette di accedere a un ricco catalogo di Serie TV, produzioni Sky Original, oltre 1000 film, gli show più amati e i documentari di scienza, natura ed arte.

Un’ampia selezione di contenuti live e on demand con la flessibilità di un servizio senza vincoli.

Come vedere NOW TV

L’App NOW TV è disponibile su Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast, NOW TV Smart Stick, Vodafone TV e su TIM VISION. Per i nuovi clienti i Pass Cinema + Entertainment hanno un costo di soli 3€ per il primo mese e di 14,99€ per i mesi successivi. Individualmente il costo dei Pass Cinema o Entertainment è pari a 9,99€ al mese. Il Pass Sport con tutto il Calcio e lo Sport di Sky in HD ha un costo di 29,99€ al mese.

La campagna, interamente realizzata da Sky Creative Agency (SCA), l’agenzia creativa interna di Sky, è partita domenica 17 gennaio e sarà on air per tre settimane. Il piano media si concentra su TV e video digital sui circuiti Publitalia, Discovery, FTA Sky.

DETTAGLI SULLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE:

AGENZIA CREATIVA: Sky Creative Agency

Sky Creative Agency CENTRO MEDIA OFFLINE : Wavemaker

: Wavemaker CENTRO MEDIA ONLINE: Simple Agency

Credits: