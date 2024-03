Donne più ricche al mondo, l’Italia è al quarto posto con 19

La più ricca in assoluto per patrimonio netto è francese, ma è negli Stati Uniti che troviamo il maggior numero di miliardarie, seguiti da Cina e Germania. Il nostro Paese però si piazza bene.

Donne miliardarie, la classifica mondiale

Nipote del fondatore di L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers è la donna più ricca del mondo, secondo la classifica stilata da Statista, con un patrimonio netto (suo e di famiglia) stimato a 80,5 miliardi di dollari.

Al secondo posto troviamo Julia Koch e famiglia, con quasi 60 miliardi di dollari di patrimonio netto, mentre al terzo si piazza Alice Walton, figlia del fondatore della catena di supermercati Wal-Mart, con 56,7 miliardi di dollari.

Di seguito la Top Ten delle donne più ricche del mondo (aggiornata a giugno 2023):

1 Françoise Bettencourt Meyers (Francia), 80,5 miliardi di dollari

2 Julia Koch (USA), 60 miliardi di dollari

3 Alice Walton (USA), 56,7 miliardi di dollari

4 Jacqueline Mars (USA), 38,3 miliardi di dollari

5 Miriamo Adelson (USA), 35 miliardi di dollari

6 Rafaela Aponte-Diamant (Svizzera), 31,2 miliardi di dollari

7 Susanne Klatten (Germania), 27,4 miliardi di dollari

8 Gina Rinehart (Australia), 27 miliardi di dollari

9 MacKenzie Scott (USA), 24,4 miliardi di dollari

10 Iris Fontana (Cile), 23,1 miliardi di dollari

Se ne trovano di più negli USA, poi in Cina e Germania

A livello regionale, come si vede bene dalla classifica, sono gli Stati Uniti a contare il maggior numero di donne miliardarie al mondo, ben 97 complessivamente, secondo un’indagine City Index.

Segue la Cina, con 42 tra le donne più ricche al mondo, quindi la Germania, con 22, e al quarto posto l’Italia, con 19. Nel nostro Paese, troviamo in cima alla lista Massimiliana Landini Aleotti, erede dell’impero farmaceutico Menarini, con 7,3 miliardi di dollari di patrimonio, e Miuccia Prada, con 5,8 miliardi di dollari.

Al quinto posto al mondo, per numero di donne miliardarie, si posiziona invece l’India, con 15. Più indietro Spagna e Francia, con 7 ciascuna.

Giusto per fare un confronto di genere anche in questo settore, comunque per definizione riservato a poche persone, l’uomo più ricco al mondo, Elon Musk, ha un patrimonio netto di 257 miliardi di dollari, più del triplo della donna in cima a questa classifica.

Le donne stanno scalando posizioni di crescente rilevanza nel mondo dell’economia, dell’impresa e dell’industria, ma la classifica qui riportata non restituisce il quadro reale della situazione femminile e il gap che ancora esiste con gli uomini sotto vari aspetti. Basti ricordare che solo il 10% dei CEO delle prime 500 aziende al mondo per grandezza è donna.