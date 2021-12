Quattro appuntamenti phygital ospitati presso i Laboratori Aperti dell’Agenda Digitale, tutti al femminile, ciascuno dei quali approfondisce un aspetto del gap di genere in ambito digitale e tecnologico in un dialogo tra l’Assessore Paola Salomoni ed esperte provenienti dal mondo delle imprese, dell’università e della comunicazione.

Il ciclo di eventi si colloca a pieno titolo tra le iniziative e le sfide che Data Valley Bene Comune, l’Agenda Digitale dell’EmiliaRomagna, si è posta per il periodo 2020-2025 per uno sviluppo digitale del territorio che sia, allo stesso tempo, di eccellenza e inclusivo.

Una delle sfide dell’Agenda è infatti dedicata a “Donne e Digitale”: la disparità di genere rimane ancora una delle ineguaglianze più diffuse e allo stesso tempo invisibili della nostra quotidianità; disparità che si riproduce anche nel mondo del digitale e della tecnologia.

Regione Emilia-Romagna lancia dunque una sfida per imprimere un cambiamento di rotta, in ambito educativo e formativo ma non solo, mettendo il tema dell’uguaglianza di genere alla base delle sue iniziative.

I primi due incontri si sono tenuti il 18 novembre a Ferrara con “Data Stories: i dati raccontano la vita delle donne?” e la fondatrice del network “Women leading in AI” Ivana Bartoletti e a Rimini il 25 novembre, in cui si è discusso di “Le donne invisibili: mercato del lavoro e disuguaglianze di genere” con Azzurra Rinaldi, professoressa universitaria di Economia politica. Si segnalano i prossimi e ultimi due incontri: il 2 dicembre a Piacenza, dedicato a “Intelligenti e inclusive: le smart city delle donne” insieme a Flavia Marzano, consulente esperta di transizione digitale e il 14 dicembre a Cesena con “Yes they can: donne competenti e digitali” e la giornalista Barbara Carfagna.

Lepida supporta l’organizzazione del ciclo e lo sviluppo delle progettualità incluse nella sfida. I prossimi eventi saranno trasmessi in diretta sui canali social dell’Agenda digitale e sui canali di LepidaTV.

Tutte le info su www.digitale.regione.emilia-romagna.it.