Donne e cinema, le attrici guadagnano il 54% in meno

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Nei film campioni di incassi i maschi hanno 37mila battute, le donne 15mila

Nell’industria cinematografica, la parità di genere è un obiettivo ancora lontano da raggiungere. In occasione della Festa dell’8 marzo 2021, vediamo i dati disponibili sullo stato del cinema nell’Unione Europea. Se a diplomarsi nelle scuole di cinema sono in parte quasi uguale femmine (44 %) e maschi (56 %) è singolare che questa parità non si rifletta nel mondo del lavoro, con la presenza di donne in posizioni chiave. La media di dirigenti donne nel settore cinematografico è infatti sotto il 20%.

Quanti sono i film con donne registe

Osservando il grafico, possiamo notare quali sono le percentuali di film con registe donne in alcuni paesi dell’Unione europea. Le figure più alte comunque non superano la soglia del 35% sul totale dei film del Paese. Tra i più paritari si trovano i Paesi Bassi (33%), la Svezia (31%) e la Lettonia (sempre al 31%).

Parlando di generi cinematografici, il documentario è quello con la più alta prevalenza di donne registe, attirando in media il 25 % delle donne alla direzione, rispetto al 15 % nella fiction e all’11 % nell’animazione. Come in in altre parti del mondo, le donne registe europee sono pagate il 23% in meno rispetto ai loro colleghi maschi.

Festival di film con donne

Le donne sono sotto-rappresentate anche ai più importanti festival del cinema ed è invece piuttosto chiaro che aumentare il numero di donne in ruoli decisionali nei festival cinematografici sarebbe essenziale per migliorare la politica di inclusione. I dati raccolti in sette paesi dell’Ue, tra il 2006 e il 2013, mostrano che è stato inserito un numero maggiore di film diretti da donne nei festival nazionali e internazionali e che questi film hanno vinto più premi di quelli diretti da uomini.

Il pay gap delle attrici

Secondo l’analisi della New York Film Academy, su un campione di 855 film campioni di incassi, i personaggi maschili avevano più di 37.000 battute mentre i personaggi femminili ne avevano appena 15.000. Allo stesso modo, gli uomini hanno una scelta più ampia di personaggi – circa 4.900 – mentre le donne poco più di 2.000. Il problema più rilevante è quello del pay gap, ossia la differenza salariale tra attrici donne e uomini.

Questo è risultato evidente anche da un’indagine, che ha preso in analisi i 10 attori e le 10 attrici più pagati del mondo. Tra giugno 2018 e giugno 2019, i 10 attori maschili più pagati del mondo hanno realizzato collettivamente 588 milioni di dollari, mentre le prime 10 attrici del mondo hanno fatto più o meno 315 milioni di dollari, pari al 54% della retribuzione collettiva degli attori maschi.

I dati si riferiscono al 2018-2019

Fonti: Parlamento Europeo; New York film Academy