Donna e figli intrappolati sotto le macerie in Venezuela, Vigili del Fuoco italiani al lavoro

(Adnkronos) – I Vigili del Fuoco italiani, in collaborazione con i “bomberos” dell’Ecuador, stanno operando a La Guaira (Venezuela) per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione. Le operazioni di recupero risultano particolarmente complesse. La notizia è stata diffusa dagli stessi Vigili del Fuoco tramite X.

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