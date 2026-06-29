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Donna e figli intrappolati sotto le macerie in Venezuela, Vigili del Fuoco italiani al lavoro

Donna e figli intrappolati sotto le macerie in Venezuela, Vigili del Fuoco italiani al lavoro

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Donna e figli intrappolati sotto le macerie in Venezuela, Vigili del Fuoco italiani al lavoro Adnkronos

(Adnkronos) – I Vigili del Fuoco italiani, in collaborazione con i “bomberos” dell’Ecuador, stanno operando a La Guaira (Venezuela) per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione. Le operazioni di recupero risultano particolarmente complesse. La notizia è stata diffusa dagli stessi Vigili del Fuoco tramite X. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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