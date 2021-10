Il ministro per l’innovazione tecnologica Vittorio Colao è gli italiani che hanno espresso il sì alla donazione di organi, tessuti e cellule con SPID.

“giusto, generoso e oggi facilissimo in 20 secondi dal sito con SPID” ha twittato Colao.

Iscriversi alla Associazione Italiana Donatori Organi: giusto, generoso e oggi facilissimo in 20 secondi dal sito con SPID! https://t.co/kNFEmCenqS pic.twitter.com/0lDy3hsDNn — Vittorio Colao (@vitt61) October 10, 2021

La guida su come esprimere il consenso alla donazione di organi, tessuti e cellule anche sul sito aido.it con SPID

Ora è possibile esprimere il tuo Sì alla Donazione di Organi, Tessuti e Cellule direttamente dal sito aido.it con la tua identità digitale SPID o con la tua firma digtale, oltre che con i tradizionali moduli cartacei.

Visita il sito aido.it:

Scegli SPID, poi scegli il gestore che ti ha rilasciato l’identità digitale

Confermare il modulo, autocompilato, con i dati personali

Ed esprimere il consenso finale.

L’iscrizione ad A.I.D.O è completata ed ha validità legale, perché firmata digitalmente tramite SPID. In breve tempo, l’utente riceverà anche la sua tessera elettronica di adesione all’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule.

Perché è un clic importante?

8.000 persone sono in lista di attesa, con la vita sospesa nella speranza di un trapianto.

Dove si prelevano gli organi e i tessuti?

Gli organi possono essere prelevati nelle sale operatorie di tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dalla Regione o dal Ministero, da équipe medico-chirurgiche che operano nel più grande rispetto del corpo del defunto. Dopo il prelievo, il corpo del defunto viene ricomposto accuratamente ed è a disposizione dei congiunti per le procedure relative alla sepoltura, tranne nel caso che sia a disposizione della magistratura in caso di morte per cause non naturali.

C’è un limite di età per donare gli organi?

No, gli organi se ben funzionanti possono essere donati da persone di qualsiasi età anche molto avanzata; l’idoneità degli organi al trapianto viene verificata dai medici al momento del decesso del donatore. Per avere SPID è necessario essere maggiorenni.