Professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni,

Università della Calabria

Domenico Talia è professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, professore aggiunto alla Fuzhou University in Cina e socio di una start-up di ricerca nel settore della data analysis: DtoK Lab.

Dal 1982 al 1996 è stato prima borsista e poi ricercatore al CRAI (Consorzio per Ricerca e le Applicazioni di Informatica) e dal 1997 al 2001, è stato ricercatore presso l’ISI-CNR (Istituto per la Sistemistica e l’Informatica) di Rende.

I suoi interessi principali di ricerca includono il data mining, il calcolo distribuito e parallelo, il cloud computing, il mobile computing, e i sistemi del peer-to-peer.

Talia ha partecipato a numerosi progetti europei e nazionali ed è stato revisore per il MIUR e per numerosi organismi internazionali come la Commissione Europea, l’Aeres in Francia, l’Austrian Science Fund e la Croucher Foundation.

È membro dell’editorial board delle alcune riviste scientifiche internazionali: IEEE Transactions on Parallel and Distributed Computing, Parallel and Distributed Practices, Future Generation Computer Systems, International Journal on Web and Grid Services, e Web Intelligence and Agent Systems International Journal. Inoltre, è membro dell’advisory board delle conferenze Euro-Par e membro dell’advisory committee della IEEE Task Force on Cluster Computing (TFCC).

Ha pubblicato 8 libri e oltre 400 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali come Communications of the ACM, Computer, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering e IEEE Transactions on Software Engineering, capitoli di libri e atti di conferenze. È membro dell’ACM e senior member della IEEE.