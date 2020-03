Domani variabile, ma treno di perturbazioni sull’Italia (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Nord

Tempo in deciso miglioramento al nord Italia con ampie schiarite eccetto sul Friuli Venezia Giulia dove non si esclude la possibilità di piogge o acquazzoni al mattino. Qualche nota d’instabilità in più al pomeriggio e in serata su Veneto ed Emilia Romagna. Neve oltre i 500-800 metri di quota.

Centro

Altra giornata caratterizzata dal tempo instabile al centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi e con essi anche delle piogge o temporali, specie sui settori interni. Neve oltre i 1500 metri di quota.

Sud

Tempo perturbato specie tra Campania e Calabria con piogge intense e locali temporali, tempo instabile anche sulle altre regioni meridionali con brevi schiarite e brevi piovaschi.

Temperature minime e massime in lieve aumento.