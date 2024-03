Domani ancora piogge, ma sparse in serata (video)

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori piogge sparse, neve sulle Alpi oltre i 1300 metri e in Appennino oltre i 1500-1600 metri. Al pomeriggio nessuna variazione con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata ancora precipitazioni sparse con quota neve in calo sulle Alpi fin verso i 1100-1300 metri. Più asciutto in Emilia Romagna.

AL CENTRO

Sia al mattino che al pomeriggio avremo instabilità con piogge sparse specie nelle zone interne e neve oltre i 1500-1700 metri. Più asciutto sui settori costieri con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento, con locali piogge sulla Toscana ed asciutto altrove con schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, salvo locali piogge sui settori tirrenici, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con qualche fenomeno isolato nelle zone Appenniniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite.

Temperature minime stabili o in calo al centro-nord ed in rialzo al sud; massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

