Domani ancora piogge diffuse sul nostro Paese, neve a quote basse (Video)

Il maltempo non molla la presa sul nostro Paese, con piogge, temporali e nevicate a quote basse da Nord a Sud, soprattutto dal pomeriggio.

Al Nord

Al mattino piogge sparse in Liguria e neve sulle Alpi occidentali fino a 200 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Precipitazioni sparse al pomeriggio, nevose fino a bassa quota, asciutto ancora al Nord-Est. Residui fenomeni in serata su Liguria ed Emilia Romagna, con neve in Appennino fino a fondovalle.

Al Centro

Al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo ancora asciutto. Forte maltempo al pomeriggio e in serata con fenomeni intensi e diffusi su tutte le regioni, neve in Appennino fino a 600-900 metri.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino piogge su Sardegna e regioni tirreniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su Isole Maggiori e regioni tirreniche, con neve fino a 1000-1300 metri, più asciutto su regioni adriatiche. In serata piogge intense e diffuse su tutte le regioni e neve in Appennino.

Temperature

Minime in generale calo da nord a sud; massime in aumento sulle Isole Maggiori e stabili o in calo sull’Italia peninsulare.