DNA, Virkkunen: “Sarà un Regolamento con un ‘passaporto unico’ per Telco in più Paesi”

Oggi il nostro speciale sull’evento RESTART sulle TLC in corso a Roma il 19, 20 e 21 gennaio.
Enrico Letta: “Le TLC sono diventate una questione di sicurezza e vanno sostenute con il fondo per la Difesa Comune Ue”.
Henna Virkkunen sul Digital Networks Act: “Sarà un Regolamento con un ‘passaporto unico’ per Telco in più Paesi”.
Pietro Labriola: “Attenzione alla sovranità digitale apre nuove prospettive per l’Enterprise”.
Nicola Blefari Melazzi: “La sostenibilità del settore TLC non dipende solo da riforma legislative e regolatorie, ma anche dalla capacità di innovare”.
Adolfo Urso: “In questo tre anni valore aggiunto inestimabile dal programma RESTART”.
Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.