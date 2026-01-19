»
»
DNA, Virkkunen: “Sarà un Regolamento con un ‘passaporto unico’ per Telco in più Paesi”

DNA, Virkkunen: “Sarà un Regolamento con un ‘passaporto unico’ per Telco in più Paesi”

di |
DNA, Virkkunen: “Sarà un Regolamento con un ‘passaporto unico’ per Telco in più Paesi” Dailyletter

Oggi il nostro speciale sull’evento RESTART sulle TLC in corso a Roma il 19, 20 e 21 gennaio. 

Enrico Letta: “Le TLC sono diventate una questione di sicurezza e vanno sostenute con il fondo per la Difesa Comune Ue”.
Henna Virkkunen sul Digital Networks Act: “Sarà un Regolamento con un ‘passaporto unico’ per Telco in più Paesi”.

Pietro Labriola: “Attenzione alla sovranità digitale apre nuove prospettive per l’Enterprise”.
Nicola Blefari Melazzi: “La sostenibilità del settore TLC non dipende solo da riforma legislative e regolatorie, ma anche dalla capacità di innovare”.

Adolfo Urso: “In questo tre anni valore aggiunto inestimabile dal programma RESTART”. 

Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

L'autore

Redazione Key4biz

Redazione Key4biz

Condividi: