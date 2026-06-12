Il BEREC ha presentato un parere due giorni fa sulla proposta di Digital Networks Act avanzata dalla Commissione Ue. Il rischio di aggiungere complessità invece che eliminarla è dietro l'angolo.

Il BEREC ha presentato un parere due giorni fa sulla proposta di Digital Networks Act avanzata dalla Commissione Ue.

L’organismo che rappresenta i regolatori europei delle Tlc saluta con favore l’obiettivo di modernizzare il quadro regolatorio europeo sulla connettività ma sottolinea che alcuni aspetti andranno limati per assicurare l’effettivo rafforzamento del mercato interno delle Tlc, che rischia al contrario di subire un inutile appesantimento normativo che sfocerebbe in maggiore complessità.

Il BEREC ha pubblicato una serie di documenti tematici per esaminare i principali elementi del DNA in maniera più approfondita e pubblicherà altri tre paper entro la fine di giugno.

5G network slicing

Il Berec sollecita commenti nell’ambito della consultazione pubblica sulla bozza di ulteriori linee guida sul network slicing 5G entro il 6 agosto 2026. Le linee guida mirano ad aiutare i fornitori a valutare se i servizi basati sul network slicing siano conformi al regolamento, anche in relazione all’accesso a Internet e ai servizi specializzati.

Regolamento UE sul roaming

Il Berec invita a presentare commenti entro il 21 agosto, in vista della preparazione del proprio parere per la revisione del Regolamento UE sul roaming e del Regolamento di attuazione sulla politica di utilizzo equo e sostenibilità, la cui presentazione è prevista entro il primo trimestre del 2027.

Comunicazioni di emergenza

Berec sostiene che i responsabili delle autorità di regolamentazione europee hanno recentemente sottoscritto le preoccupazioni che alcuni dispositivi potrebbero non essere in grado di connettersi ai servizi di comunicazione di emergenza, incluso il 112, una volta disattivate le vecchie reti 2G e 3G. Berec sottolinea la necessità di ulteriori indagini, di un migliore rilevamento di potenziali guasti e di una maggiore trasparenza tra le parti interessate. Il problema potrebbe interessare soprattutto ascensori e garage automatici.

Workshop sulla sufficienza digitale 16 settembre

Berec ospiterà un workshop sulla comprensione della sufficienza digitale il 16 settembre 2026 presso la Segreteria dell’IRG a Bruxelles e online. L’evento rientra nell’ambito degli sforzi di Berec per rafforzare la consapevolezza della sostenibilità dell’ecosistema digitale.

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