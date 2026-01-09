DNA, Big Tech risparmiate?

Le aziende tech USA stanno per vincere ancora in Europa con vantaggi normativi. Secondo la Reuters, il 20 gennaio l’UE presenterà il Digital Networks Act senza aggiungere ulteriori regole per Google, Meta, Netflix, Microsoft e Amazon, ma solo best practise.

Bruxelles in questo modo non andrebbe incontro alle richieste degli operatori TLC europei, ma a quelle di Trump.

Nel frattempo, i CEO degli ex incumbent TELCO hanno incontrato la Vice Presidente della Commissione Ue, Teresa Ribera, titolare della Concorrenza, e la Presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. Sul tavolo la richiesta di meno regole per i merger nazionali e transfrontalieri, perché “troppe regole ostacolano l’autonomia strategica della Ue”. Attendiamo le risposte dell’UE in nuove politiche per le TLC.

Il Direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher, infine, ha presentato il programma spaziale europeo per il 2026, con lanci di 65 nuovi satelliti (un record) e di 12 nuove missioni, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia strategica dell’Ue nello Spazio.

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz