DMA, la Commissione Ue pubblica i nomi dei primi sei gatekeepers che nei prossimi 6 mesi dovranno conformarsi al Regolamento sui mercati digitali.

IA e automazione, a rischio il 30% dei posti di lavoro in Italia e in Germania (più del 25% in Francia e Spagna).

Cyberbullismo, in ogni scuola piattaforme di formazione per prevenirlo e contrastarlo. Cosa prevede la nuova proposta di legge.

Leggi qui la newsletter del 6 settembre 2023.