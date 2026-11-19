Alla fine nulla di fatto. Dopo lo scontro fra FdI e FI sullo sconto per i libri scolastici in digitale, è stato bocciato questa mattina in commissione Bilancio del Senato (con 12 no contro 11 sì) l’emendamento di Fratelli d’Italia sui libri digitali scontati al 50% al Dl Scuola. Di fatto FI ha votato con l’opposizione e la maggioranza è andata sotto sui libri scolastici in digitale. A questo punto resta da capire se il partito della premier Giorgia Meloni insisterà e proverà a farlo passare comunque in assemblea.

A sollevare il caso era stata proprio la scelta di FdI di presentare direttamente in assemblea una modifica con una versione riveduta e corretta dello sconto, non condivisa con FI evidentemente, sconto già entrato e poi ritirato dalla Manovra.

Prima del voto la contestazione delle opposizioni, che chiedevano a gran voce il ripristino di

Lo scontro nella maggioranza fra FdI e FI sugli sconti per i libri scolastici

La proposta di FdI di introdurre libri scolastici universitari digitali (PDF) a prezzi dimezzati rispetto al cartaceo ha sollevato le forti proteste del settore editoriale e ha spaccato la maggioranza, con FI che si è messa di traverso. C’è di mezzo anche Marina Berlusconi, presidente di Mondadori che di certo sarebbe danneggiata dal provvedimento. Ma il danno sarebbe per tutto il mondo editoriale. Lo sconto ha provocato anche l’intervento diretto del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e di Arianna Meloni, che hanno insistito per portare a casa l’emendamento. Vedremo come detto se l’emendamento sarà in qualche modo riproposto da Fratelli d’Italia.

Lo sconto della discordia

L’emendamento al Dl Scuola, prime firmatarie le senatrici di FdI Ella Bucalo e Maria Anna Fallucchi, punta a ridurre le spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei manuali: Forza Italia e gli operatori della filiera restano però contrari.

Parliamo della proposta di legge secondo cui i libri scolastici e universitari in formato digitale (semplici copie PDF del cartaceo, che le case editrici dovrebbero mettere a disposizione) dovrebbero godere uno sconto del 50% rispetto alla versione cartacea. La norma era prevista in manovra, ma è stata stralciata e spostata nel decreto Scuola. Ma si è arenata anche qui.

La spaccatura nella maggioranza

Ci sono due fronti contrari fra loro. Fratelli d’Italia è favorevole e parla di una norma per garantire il diritto allo studio e “far risparmiare alle famiglie circa 200 euro l’anno per ogni figlio”, ha detto Arianna Meloni in Senato. Forza Italia è invece compatta nel “no”, parla di norma “non concordata” e dannosa per l’editoria.

Convitato di pietra Marina Berlusconi

L’obbligo di vendere i libri digitali con uno sconto forzato del 50% e la possibilità di stamparli autonomamente rappresenterebbero un duro colpo economico per i conti degli editori e in particolare per Mondadori, che fa capo proprio alla figlia del Cavaliere. Ma il problema sarebbe anche più grave per il futuro del digitale nel mondo della scuola e dell’università, come sottolineato lo scorso anno nell’indagine conoscitiva dell’Antitrust. Il libro digitale, in realtà, che può contare su allegati multimediali e grafici e video che ampliano di gran lunga l’offerta didattica, è molto indietro nel nostro paese.

La copia in PDF del testo cartaceo rappresenterebbe un passo indietro non indifferente nel difficile e tortuoso cammino di digitalizzazione del nostro sistema educativo.

Le perplessità di Forza Italia: la copia PDF non costa per forza meno

Peraltro, FI contesta soprattutto i benefici economici prospettati: “I risparmi promessi, infatti, rischiano di non materializzarsi: stampare e rilegare i libri può costare più del previsto, con conseguenze soprattutto per i meno abbienti”, ha detto Roberto Rosso, senatore e vice capogruppo vicario di Forza Italia a Palazzo Madama.

A preoccupare Forza Italia è anche il possibile incremento dell’utilizzo dei dispositivi elettronici tra gli studenti, proprio mentre si cerca di limitarne l’esposizione agli schermi. Rosso richiama inoltre il rischio di conseguenze occupazionali negative per il comparto editoriale, che ha già investito nell’integrazione tra strumenti tradizionali e digitali. “Il diritto allo studio si difende sostenendo le famiglie, non creando nuove disuguaglianze”, sostiene il senatore, proponendo di aumentare già nella legge di Bilancio i finanziamenti destinati agli studenti economicamente più fragili e di aprire un confronto con le categorie coinvolte.

Fazzolari: libri digitali? E’ buon senso, non capisco ‘no’ M5s

La proposta di sconti sui libri digitali, contenuta nel Dl scuola, è una misura “di buon senso”, “in tutto il mondo funziona così, non capisco il ‘no’ del M5s”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari in un’intervista al Messaggero.

“In tutto il mondo funziona così: tutte le case editrici producono e vendono libri in versione cartacea e digitale” osserva. C’entra qualcosa il fatto che Marina Berlusconi presieda la Mondadori nella contrarietà di Forza Italia alla misura? “Questo io non lo so” risponde, ma “quanto alla contrarietà dichiarata da Forza Italia, magari seguendo le perplessità del mondo imprenditoriale non la condivido. Ma credo rientri in una narrazione e natura politica coerente”, “non mi stupisce più di tanto che sia particolarmente sensibile alle sollecitazioni del mondo imprenditoriale. E che non voglia tradire la sua natura politica”. “Stupisce di più – aggiunge – chi tradisce la propria vocazione politica. Il primo movimento politico ad essere in imbarazzo a non votare questa norma, ripeto, è il Movimento Cinquestelle. Non capisco con quale coerenza, chi è nato sulla rete, chi parla di progresso e gioventù alla fine si rivela il partito che prova ad affossare una novità del genere. E’ la più grande contraddizione”. “Mi stupisce anche il Partito democratico che si oppone remando contro i suoi gruppi giovanili e studenteschi”, conclude.

Le proteste della filiera editoriale

A contestare l’efficacia dell’intervento anche la Federazione Carta e Grafica e l’Associazione italiana editori (AIE) nonché il Sindacato italiano librai di Confesercenti, chiede il ritiro della proposta e l’avvio di un confronto con librerie, cartolerie e case editrici.

Un rischio passato sotto silenzio è quello della pirateria, ossia la diffusione di copie PDF senza licenza del testo scaricato regolarmente dal proprietario del libro digitale.

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