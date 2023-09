DL Energia, in arrivo bonus e sconti in bolletta. Ecco per chi

Per le famiglie in difficoltà economica o con un numero elevato di figli a carico (almeno 4) si lavora al nuovo decreto in materia di energia e interventi a sostegno del potere d’acquisto e a tutela del risparmio. Ecco tutte le misure previste nel testo.

Il DL Energia per aiutare i nuclei famigliari più in difficoltà nell’affrontare il caro energia e non solo

Sul tavolo de il Consiglio dei ministri è arrivata oggi la bozza di decreto in materia di energia e interventi a sostegno del potere d’acquisto e a tutela del risparmio, conosciuto anche come DL Energia. Nel mentre è ancora in corso la discussione, di seguito elenchiamo i punti chiave del testo, che è già stato esaminato in fase di pre consiglio.

Nel documento che sarà approvato entro stasera, previsto il bonus carburanti, la proroga per gli sconti in bolletta per le famiglie a reddito medio basso anche per l’ultimo trimestre del 2023, l’azzeramento degli oneri di sistema nel mercato del gas e riduzione dell’IVA al 5%.

Tutte misure volte a contenere e contrastare l’impatto sociale degli aumenti delle bollette energetiche sulle famiglie. Anche se non siamo più in piena emergenza, come un anno fa circa, le forniture di gas rimangono sempre un punto debole per i Paesi europei e già oggi si registra un aumento del prezzo del combustibile fossile, che oscilla tra i 43,7 e i 44,2 euro al megawattora (in crescita dell’11% sul Ttf di Amsterdam), riportandoci ai dati di fine marzo 2023.

A stabilire il valore di tali bonus ci penserà poi l’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), ma a beneficiarne saranno le famiglie che già sono destinatarie di agevolazioni su luce e gas, con un ISEE fino a 15 mila euro.

Bonus e sconti sulle bollette, ma anche sui carburanti

Per i nuclei famigliari più fragili previste agevolazioni maggiori, con sconti in bolletta più consistenti con un ISEE fino a 9.530 euro.

Stesso discorso per le famiglie numerose, con figli (almeno 4 a carico), qui il tetto ISEE si alza a 30 mila euro.

Per quel che riguarda gli sconti sui carburanti, invece, il Governo sta studiando una misura “una tantum”, perché secondo l’esecutivo le famiglie più povere possono già sfruttare la social card.

Il contributo si conoscerà solo dopo l’entrata in vigore della legge, ma per il ministero delle Imprese e del made in Italy si dovrebbe aggirare sugli 80 euro.

La Carta acquisti, o social card, è una carta di pagamento del valore di 40 euro mensili di cui possono beneficiare le persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata.

Una misura, quest’ultima, che, rispetto al prezzo attuale della benzina (1.997 euro al litro) e del gasolio (1.937 euro al litro) sembra davvero una goccia nel serbatoio vuoto.

Il 28 settembre la firma del Patto anti-inflazione

Il DL Energia sarà affiancato anche dall’avvio del cosiddetto “patto anti-inflazione”, che sarà firmato dalla Premier Meloni e dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, assieme a tutte le associazioni della distribuzione, del commercio e dell’industria del largo consumo che avranno aderito.

Secondo quanto si apprende, il patto prevede di offrire dal primo ottobre al 31 dicembre un paniere di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità a prezzi ribassati o calmierati, nel rispetto della libertà di impresa e delle strategie di mercato delle aziende.

All’interno del decreto anche l’aumento del fondo integrativo per le borse di studio, la proroga al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della casa da parte di cittadini con un’età inferiore ai 36 anni e, in chiave di “pace fiscale”, la possibilità di regolarizzare le violazioni (commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023) in materia di scontrini con il pagamento integrale entro il 15 dicembre 2023 e uno sconto sulle sanzioni.