DL Bollete, le misure per i data center

Oggi in primo piano le misure che semplificano le autorizzazioni per i data center contenute nel Decreto legge Bollette approvato in Cdm. Tutte le novità.

I social network creano dipendenza soprattutto per i minori? 1.600 querelanti a Los Angeles hanno chiamato a testimoniare in tribunale il CEO di Meta Mark Zuckerberg che si scusa per il sistema di verifica dell’età di Instagram: “Non ha funzionato”.

Nell’analisi ASviS della settimana gli esiti della ricerca sull’AI condotta del gruppo di scienziati diretto da Yoshua Bengio: nei prossimi anni aumenteranno i benefici, ma anche i rischi sistemici relativi alla disinformazione e alle infrastrutture critiche.

Tutte le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz